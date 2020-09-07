Türkiye'yi ziyaret eden turistler için geliştirilen mobil uygulama 'Tourist Cell Turkey'; internet paketi, araç ve ev kiralama gibi hizmetleri tek tuşla sağlamayı hedefliyor.

Mobil uygulamanın CEO’su Halil Canbolat, her turistin mutlaka ihtiyaç duyduğu internet ve iletişim ihtiyaçlarını ucuz, sorunsuz ve kolay yolla çözebileceği bir uygulama sunduklarını belirterek, “Tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama ve güvenli alışveriş gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek diğer tüm hizmetler de bu uygulama ile tek tuşla çözülebilecek” dedi.



Yurtdışı seyahatlerde, internet kullanım ücretlerinin yüksek olmasının önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Canbolat, “Mobil tatil uygulamamız, Türkiye’ye gelen turistlerin resmi yerel hat sahibi olmasını sağlayarak, internet başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını kolayca satın almalarına olanak sunacak” açıklamasını yaptı. Aynı zamanda tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama, güvenli alışveriş ve döviz alma gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri de, sabit ve güvenilir tek fiyat garantisi ile Türkiye’ye gelen turistlerle buluşturacaklarını belirtti.

KALACAKLARI NOKTAYA TESLİM

Bu uygulama ile ekonomiye de katkı sağlayacaklarını aktaran Canbolat, “Uygulama ayrıca mevcut indirimlerden faydalanma, çekiliş kazanma, en yakın harita, acil numaralar, ülke ve şehir tanıtımları gibi faydalı bilgileri de kullanıcısıyla buluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Tourist Cell Turkey CEO’su Halil Canbolat, “Turistler, uygulamaya kayıt olmalarının ardından anında 2 GB hediye internete kavuşurken, en uygun fiyat garantisiyle 25 Euro’luk pakette 750 dakika ve 250 SMS kullanma hakkına sahip oluyor.” dedi. Tusirtlerin ülkeye giriş yapmadan önce internet üzerinden yaptıkları başvurunun ardından, sim kartlarının kalacakları noktaya veya otellerine teslim edilmesi gibi seçeneklerin de olduğunu ekledi. DHA