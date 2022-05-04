Turistler Pamukkale’ye akın etti

Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği önemli noktalardan biri de Pamukkale oldu.

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UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenleri, şifa kaynağı kırmızı suyu ile Karahayıt ve tarihi yapılarıyla Pamukkale her dönem revaçta. Özellikle hafta sonu ile birleşen Ramazan Bayramı boyunca hem yaşamlarını kentte sürdüren hem de şehir dışından gidenlerin tercihi Pamukkale oldu.



Pamukkale’nin yeni buluşma noktası olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da rağbet gören yerlerden oldu. Dağ kızağı, zipline gibi bölümleriyle macera severlerin gözdesi olan Seyir Tepesi, kenti farklı bir açıdan görmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu.

Pamukkale’ye Aydın’dan giden Mehmet Bayram, “Hem Pamukkale hem de Seyir Tepesi’ni çok beğendim. Herkesin buraları gezmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Balıkesir’den giden Kader Şahin ise “Pamukkale’yi çok beğendim. Şifalı sulara ayaklarımızı sokma imkanı bulduk” diye konuştu. (İHA)

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