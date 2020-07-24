Turizmcilerden ‘güvenli turizm sertifikası’ seferberliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve dünyada da ilk olan 'Güvenli Turizm Sertifikası' otellere dağıtılmaya başladı. Güvenli Turizm Belgesi'ne başvuran otel sayısı 2 bin 665 olarak görülürken, belge alan otel sayısının ise bin 629 olduğu bildirildi. Belgeleme sürecinin devam ettiği otel sayısının da bin 36 olduğu öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında zorunlu kılınan Güvenli Turizm Sertifikaları otellere verilmeye başlandı. Sertifika almak için başvuran turizm kentleri arasından en çok başvurunun ise Bodrum'dan olduğu öğrenildi. Corona virüsü sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, tur ve transfer araçları olmak üzere üç ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Güvenli Turizm Belgesi verilmeye başlandı. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 15 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda alınıyor.



Türkiye genelinde Güvenli Turizm Belgesi’ne başvuran otel sayısı 2 bin 665 olarak görülürken, belge alan otel sayısı ise bin 629 olduğu bildirildi. Belgeleme sürecinin devam ettiği otel sayısı da bin 36 olduğu öğrenildi.

BODRUM’DA GÜVENİLİR TURİZM

Türkiye'de güvenilir turizm belgesi almak için en çok başvuruların yapıldığı bölgelerin başında ise turizmin göz bebeği Bodrum oldu. 76 konaklama tesisi Güvenli Turizm Belgesi alırken, 46 tesis ise belge sürecine devam ettiği öğrenildi. Birçok otel corona virüsi (Covid-19) salgınına karşı sıkı önlem aldı. Otellerde salgına karşı alınan önlemlerin ise en üst seviyede tutulduğu görüldü. Sosyal mesafeye uymayan yerli ve yabancı turistler otellerde görevlendirilen personeller tarafından gün boyu uyarılıyor. İHA