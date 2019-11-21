Turizme açılması tartışma çıkaran Hitler’in Sığınağı

Adolf Hitler'in, Yahudi Soykırımı da dahil birçok tarihi konuda kararlar verdiği, Polonya'daki sığınağın turizme açılmak üzere yenilecek olması tartışma yarattı.

Nazi diktatörü, 1941-1944 yılları arasında bu gizli sığınakta toplam 850 gün geçirdi.

Sık bir ormanlık alana gizlenmiş, bataklıklar ve göller ile çevrili olan, Kurt İni isimli sığınak Srokowo Ormanlar Bölgesi’nde yer alıyor.

Çevresinde oluşturulan insani ve yapısal kalkana karşın 20 Temmuz 1944 günü Hitler burada ölümle burun buruna geldi.

Ancak o patlamadan Adolf Hitler sağ kurtuldu.

Bölge yetkilisi Sebastian Trapik, “tarihi gerçekliklere saygı adına”, bölgenin korunması için bugüne kadar “azami çabanın gösterildiğini” söyledi.

Ancak bu yenileme planına karşı çıkanlar, amatörce bir canlandırma faaliyeti ile alanın “Disneyland”a dönebileceği endişesini dile getiriyor.

Hitler turizmi için bölgeye bir otel ve restorantın yanında araç parkı da yapılacak.

Günümüzde çoğu Alman ve Polonyalı olan 300 bin turist, 4 dolar karşılığında burayı ziyaret ediyor.

Ancak yenileme planlarına dahil olan “canlandırma figürleri” gibi ayrıntılar tartışma yaratıyor.