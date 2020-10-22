Turizmin gözdesi Rumkale’ye rakip geldi

Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu, doğal güzellikleri ve hikayesi ile turizmin gözdesi Rumkale'ye rakip olacak.

Gaziantep’te bölge halkı tarafından ‘Habeş Deresi’ olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, Rumkale’ye benzer hikayesi ile ziyaretçilerine eşi görülmemiş bir görsel şölen sunuyor.

Dağcılık sporu için elverişli olan 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyonun doğal güzellikleri, tekne ve feribot seferleri ile de görülebiliyor.

Birejik Barajı’nın tamamlanması ve su altında kalan yerleşim yerleri ile ünü dünyayı aşan Rumkale gibi Habeş Kanyonu’nda da su altında yerleşim yerleri bulunuyor.

Geçmişte bölgeden geçen Habeş Deresi’nin taşması ile dere güzergahındaki yerleşim yerlerinin suya gömüldüğü belirtiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgenin turizme açılması ve benzer hikayesi bulunan Rumkale ile bağlantısının sağlanması için çalışma başlatmıştı. Ancak çalışmalar corona virüsü nedeniyle sekteye uğramıştı. (İHA)