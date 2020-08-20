Turizmle yoksulluktan kurtulan antik köy Wengding

Çin'in Linchang kentine bağlı Changyuan ilçesinde yer alan Wengding Köyü, 4 bin yıldan uzun bir geçmişe sahip.

Köyde, Yunnan eyaletinde yaşayan eski etnik gruplardan biri olan Wa halkı yaşıyor. Wengding, Wa dilinde “sisle örtülü yer” anlamında.

Fevkalade güzel manzarası olan köyün ulaşım koşulları uzun yıllar kısıtlıydı. Wengding’deki değişiklikler köye karayolunun ulaştırılmasıyla başladı.

2016 yılında Washan Havaalanı hizmete girince köye uzanan yola da asfalt döküldü. Altyapı tesislerinin iyileştirilmesiyle, eskiden dağların derinliğinde saklanan Wengding Köyü turistleri ağırlamaya başladı.

Bu gelişmeler öncesinde; 2014 yılında Wengding antik köyündeki 300 haneden 154’ü yoksul aileler olarak kayıtlarda yer alıyordu ve kişi başına net gelir 5 bin 370 yuandı (758 ABD Doları).

Köy, turistlerin favori rotası haline gelince bu durum değişti. 2019 yılının Ocak ayında Wengding, Çin’in tarihi ve kültürel köyleri arasına seçildi. Aynı yılın sonunda köydeki tüm yoksul haneler yoksulluktan kurtarıldı, kişi başına düşen net gelir 11 bin yuana kadar yükseldi.

Turizmin gelişmesinde altyapı kadar, köyün barındırdığı otantik kabile kültürü de büyük katkı sağladı. Ancak bir süre sonra köy sakinlerinin yaşam koşullarının iyileşmesiyle beraber turist sayısı azalmaya başladı, giderek modernleşen köy, otantik çekiciliğini kaybetti.

Buna karşı yerel yönetim 2018 yılında Wengding sakinlerini bütün olarak modern bir yerleşim merkezine taşımayı, eski köyün orijinal çehresini korumayı kararlaştırdı.

Yerel yönetimin kararı önce köy sakinlerinden pek destek almadı, çünkü çok sayıda kişi, nesilden nesile oturdukları köyden ayrılmak istemedi.

Yönetim grubunun teşvikiyle Wengding sakinlerinin çoğu yeni yerleşim merkezine taşındı.

Onlar yeni köyde otururken eski köyde çalışıyor. Sakinler eski köydeki evlerini kullanarak turistik bölgede hissedar oluyor ve yıl sonunda karı paylaşıyor.

Diğer yandan, köylüler eski köyde bez dokuma, çay demleme, turistleri karşılama ve gezi arabası kullanma gibi işler yapıp ay sonunda maaş alıyor.