Türk İslam Eserleri Müzesi zengin içeriğiyle göz dolduruyor

Edirne'deki Türk İslam Eserleri Müzesi, Selimiye Camii'nin Dar'ul Hadis Medresesi'nde yer alıyor ve barındırdığı eserler 14 oda, dört galeri ile avluda sergileniyor.

1971 yılında açılan müzede, eserler kronolojik bir dizin içinde izleyicilerle buluşturuluyor.

Girişteki salonda Osmanlı Dönemi yapıtlardan sağlanan yazıtlar, el yazması Kuran’lar ve cam eşyalar bulunuyor.

Yazıtlar cami, hamam, medrese ve çeşmelerden toplanmış.

Türk İslam Eserleri Müzesi’nin odalarına verilen isimler, zengin koleksiyonu hakkında fikir veriyor.

Bu odaların isimleri şöyle: Kırkpınar Odası, Tekke Eşyaları Odası, Çorap Odası, İşleme ve Yazılı Levhalar Odası, Silah Odaları, Balkan Harbi Odası, Çini ve Seramik Odası, Sarayiçi Odası, Cam Eşyaları Odası, Mutfak Eşyaları Odası, Ölçü Aletleri Odası, Ağaç İşleri Odası, Barok Süslemeler Odası.

Müzenin bahçesinde, 15.yy mezarlıklarından toplanarak müzeye getirilen mezar taşı örnekleri sergileniyor. Ayrıca az sayıda örneği kalan yeniçeri mezar taşı örnekleri de, mezar taşı koleksiyonu içinde yer alıyor.



Balkan Harbi’nde kullanılan yemek arabaları ile top ve gülleler de bahçede sergilenen materyaller arasında. Müze, Türkiye’deki bazı müzelerle birlikte online ziyarete açılan müzeler arasında yer alıyor.