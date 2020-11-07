Türkiye’de sonbahar burada bir başka güzel

Tarihi yüzyıllar öncesine tanıklık eden 7 kaleli tek ilçe olma özelliğine sahip Kozan’da doğal kızılçam ormanları, tarihi konaklar, yaylalar, baraj gölü, Atatürk Parkı ve Dağılcak tabiat alanı, muhteşem manzaraları ile doğa tutkunlarını cezbediyor.
Kozan’da Atatürk parkında doğa tutkunları su bisikletleriyle çınar ağaçlarının sararan yaprakları arasında su kanalında gezinti imkanı bulurken Kozan Barajı, göller yaylası ve tarihi kaledeki sonbaharın yeşilden sarıya dönen tonları görenleri kendine hayran bırakıyor.
Kozan’ın açık hava film platosunu andıran sokakların dizi yapımcılarının gözdesi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Kazım Özgan, şöyle konuştu:
* Sonbaharın en güzel günlerinden biri. Gazellerin döküldüğü anı yaşıyoruz. Deniz bisikletleri ile Venedik misali gezebilirsiniz. Millet bahçesi dinlenme alanı, Dağılcak tabiat parkı, manastırımız, tarihi konaklarımız, baraj gölümüzde tekne keyfi…
* Kozan anlatılmaz yaşanır. Dizilerin çekildiği sokaklar, Karacaoğlan’ın yaşadığı alan, Kararsis kalesi, Anavarza kalesi, cennet vadileri ve ormanları ile ilçemize herkesi bekliyoruz. (İHA)