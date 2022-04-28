Türkiye’nin beşinci görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Sinop'ta bulunan Boyabat Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sıralanan en görkemli kaleler listesinde beşinci sırada yer alıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kale, ihtişamıyla yıllara meydan okuyor.

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Sinop’un Boyabat ilçesindeki Gökırmak Vadisi’nde sarp iki tepeden birine kurulan Boyabat Kalesi, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edildi.

Kalenin bir kitabesine rastlanılmadığı için yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor. İçinde Roma ve Bizans dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapının, Osmanlı döneminde elden geçirilerek şimdiki ihtişamlı silüetinin ortaya çıktığı biliniyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 yılında yayımlanan Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında beşinci sırada yer alıyor.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, yapılacak çevre düzenlemesiyle kalenin önemli ziyaret noktalarından biri haline geleceğini söyledi. (İHA)