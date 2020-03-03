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Türkiye’nin bilinen en eski Cemevi
Türkiye’nin bilinen en eski Cemevi
Türkiye’nin bilinen en eski cemevi Malatya’nın Arapgir ilçesi Onar Mahallesi’nde bulunuyor.
Seyahat 3 Mart 2020 - 14:05

Kuruluş tarihi Selçuklular dönemine dayanan Onar Mahallesi tarihi, kültürel ve inançsal varlıklarıyla, Anadolu topraklarında çok önemli bir konuma sahip.

Fotoğraf: Tolga İldun/DepoPhotos

Oğuz'un Bayat boyundan olan Şeyh Hasan Onar'ın 1224 yılında “Büyük Ocak Tekkesi” olarak yaptırdığı ve içerisinde Cem ibadetlerinin yapıldığı mekân, günümüzde hala dimdik ayakta durmakta.

Fotoğraf: Tolga İldun/DepoPhotos

İçerisinde 200 yıllık Kuran-ı Kerim bulunan Cemevi, 7 kat göğü temsil eden mingi sistemiyle yapılırken, Selçuklu mimari tarzının örneklerini de barındırıyor.

Fotoğraf: Tolga İldun/DepoPhotos

Dört ayrı kapıdan geçilerek içerisine ulaşılan 800 yıllık Büyükocak Cemevi, Kara direk ve Murat direği arasında hala Cem törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf: Tolga İldun/DepoPhotos

Bir ibadet tarzı olan Cem birlik ve beraberliği sağlama, barıştırma, yargılama ve yargı sonucunda ceza veya ödüllendirme şeklinde amaçlar taşıyan bir ibadet bütünü.

Fotoğraf: Tolga İldun/DepoPhotos

Cem töreninde on iki imam zikrediliyor ve Hz. Muhammed’in miraç olayı anlatılıyor.

Fotoğraf: Tolga İldun/DepoPhotos

Kırklar cemaati taklit edilirken halka namazı kılınıyor.

Fotoğraf: Tolga İldun/DepoPhotos

Ayn-i Cem’in önemli bölümlerinden biri de, zakirin bağlama (saz) çalıp ilahiler okuduğu, deyiş ve nefeslerle yürüttüğü semaht.

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