Türkiye’nin bilinen en eski Cemevi

Kuruluş tarihi Selçuklular dönemine dayanan Onar Mahallesi tarihi, kültürel ve inançsal varlıklarıyla, Anadolu topraklarında çok önemli bir konuma sahip.

Oğuz'un Bayat boyundan olan Şeyh Hasan Onar'ın 1224 yılında “Büyük Ocak Tekkesi” olarak yaptırdığı ve içerisinde Cem ibadetlerinin yapıldığı mekân, günümüzde hala dimdik ayakta durmakta.

İçerisinde 200 yıllık Kuran-ı Kerim bulunan Cemevi, 7 kat göğü temsil eden mingi sistemiyle yapılırken, Selçuklu mimari tarzının örneklerini de barındırıyor.

Dört ayrı kapıdan geçilerek içerisine ulaşılan 800 yıllık Büyükocak Cemevi, Kara direk ve Murat direği arasında hala Cem törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Bir ibadet tarzı olan Cem birlik ve beraberliği sağlama, barıştırma, yargılama ve yargı sonucunda ceza veya ödüllendirme şeklinde amaçlar taşıyan bir ibadet bütünü.

Cem töreninde on iki imam zikrediliyor ve Hz. Muhammed’in miraç olayı anlatılıyor.

Kırklar cemaati taklit edilirken halka namazı kılınıyor.

Ayn-i Cem’in önemli bölümlerinden biri de, zakirin bağlama (saz) çalıp ilahiler okuduğu, deyiş ve nefeslerle yürüttüğü semaht.