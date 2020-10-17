Türkiye’nin Davos’u… Pandemide ilgi odağı oldu

Samsun'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve ortasından Yeşilırmak-Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu baraj göllerinin geçtiği Ayvacık ilçesi, yerleşim bakımından İsviçre'de bulunan Landwasser Irmağı kenarındaki Davos'a benzetiliyor. Özellikle Arap yatırımcıların da gözdesi durumunda...

Su sporlarından gençlik kamplarına, doğa yürüyüşlerinden yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan Ayvacık ilçesi, ‘Samsun’un Saklı Cenneti’ olarak adlandırılıyor.

İlçede, sonbaharın gelmesiyle doyumsuz manzaralar da ortaya çıkıyor. Yaz mevsiminin sona ermesi ve sonbaharın gelmesiyle sarı ile yeşilin çeşitli tonlarına bürünen bölge, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, ilçenin şehir merkezine yakın bir konumda olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

* Biz sadece buranın Davos’a benzerliği ile değil, yapacağımız organizasyonlarda da Davos kıvamında bir bölge olması peşindeyiz.

* Bizim buradaki isteklerimiz en azından Türkiye’deki bazı ekonomik zirvelerin ve bunun gibi organizasyonların ev sahipliğini yaparak il olarak Türkiye’de bu bölgeyi duyurmak daha sonra da yurtdışında yapılan büyük organizasyonlara dahil olup ev sahipliği yapmak istiyoruz.

* Ayvacık ilçesinin bu tür toplantılar için son derece uygun bir yer olduğunu düşünüyoruz. Doğal güzellikleri ile bu özelliğini de pekiştirdiğimiz zaman, son derece büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir ortam olduğunu düşünüyoruz.

* Böyle bir fırsat yakaladığımız takdirde bizde kendimizi gösterip kanıtlamak istiyoruz.

Pandemi sürecinden sonra insanların seyahat alışkanlıklarının değişmeye başladığını da kaydeden Toktaş, sözlerine şöyle devam etti:

* İnsanlar artık daha az yoğun ortamlarda bulunuyorlar. Ayvacık'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de, ayakaltı bir konumda olmayıp sadece buraya gitmek isteyenlerin yol güzergâhında olan bir yer olmasıdır.

* Yoğun bir trafiğin olduğu, gelgeçin fazla olduğu bir konumda olmayışından dolayı son derece sakin bir bölgemiz, aynı zamanda da, doğasıyla birlikte insana çok fazla huzur veren rahat bir bölge.

* Çokça da tercih edilen bölgelerimizin başında geliyor. Pandemi döneminde de bu gibi özellikleriyle tercih noktası oldu. (DHA)