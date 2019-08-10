Türkiye’nin en büyük müzesi: Şanlıurfa Müzesi

Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da 4 yıl önce açılan Arkeoloji Müzesi, eserleriyle ziyaretçileri insanlık tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Balıklıgöl yakınlarında 200 dönümlük bir alana inşa edilen müze kompleksi eserlerini ziyaretçilerine kronolojik sırayla sunuyor.

Müzedeki canlandırmalar da ziyaretçilerde “o dönemde yaşıyormuş” hissi uyandırıyor.

PALEOLİTİK ÇAĞDAN PEYGAMBERLER ŞEHRİ’NE

Paleolitik Çağ’la başlayan müzede ilk durakta, insanların avlanma şekli, ateşi nasıl yaktığı canlandırılıyor.

Ardından, “dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri” olarak bilinen Balıklıgöl Heykeli ziyaretçileri karşılıyor.

Daha sonra Neolitik Çağ ve bu çağın en önemli eserleri olan Göbeklitepe ve Nevali Çori’ye ait tarihi eserler yer alıyor.

Ziyaretçiler sırasıyla, ticaretiyle ünlü Kalkolitik Çağ'ı, Lidar Höyük'ten çıkarılan Tunç Çağı'na ait eserleri, bazalttan yapılmış Demir Çağ eşyalarını görüyor.

Son olarak İslami Dönem salonuna ulaşıyor. İslami bölümde ise, “Peygamberler Şehri Urfa'da” insanların tek tanrı inancı ve Nemrut ile olan mücadelesinin anlatıldığı eserler var.

10 BİNDEN FAZLA ESER



12 projeksiyon cihazından 4 duvara aynı görüntüyü veren video gösterimi bulunuyor.

Göbeklitepe buluntuları ve 10 binden fazla eseriyle ziyaretçilerini bekleyen müze kompleksi içinde Haleplibahçe Mozaik Müzesi de bulunuyor.