Türkiye’nin en büyük şelalesi… Artık 24 saat gezilebiliyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan, UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Avrupa ve Asya'daki en yüksek, dünyada üçüncü yüksek şelalesi olarak bilinen Tortum Şelalesi'nin çehresi yapılan düzenleme çalışmalarıyla değişti. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden olan Tortum Şelalesi, son yapılan ışıklandırma çalışmasıyla 24 saat gezilebiliyor.

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18’inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Türkiye’nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.

21 metre genişliğinde 48 metre yükseklik ile dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi yılda 10 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Şelalenin akarken gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerden her zaman yoğun ilgi görüyor.

Tortum Şelalesi’ne Erzurum Valisi Okay Memiş’in talimatı ile yürüyüş yolları yapıldı, peyzaj çalışmaları kapsamında modern merdiven sistemi kuruldu, ferforjelerle güvenlik sağlandı, gece gelecek olan ziyaretçiler için de ışıklandırma sistemleri yapıldı. Özel işletme tarafından günü birlik ziyaretçilere hizmet verecek modern bir tesis kuruldu.

Tortum Şelalesi’ni görmek için yakınları ile birlikte Şanlıurfa’dan Erzurum’a gelen 14 çocuk babası Süleyman Turay (87), “Burası yalancı bir cennet gibi. İyi ki gelip, görmüşüz. Bu muhteşem şelaleyi cep telefonu ile canlı yayın yaparak tanıdıklarıma da gösterdim” dedi. (DHA)