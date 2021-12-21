Türkiye’nin en büyük yeraltı gölüne ziyaretçi akını

Antalya'da kapalı kaldığı iki yılın ardından 6 ay önce kapılarını yeniden açan Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı.

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İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içindeki mağara, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü büyük yer altı gölüne sahip.

Denizden 450 metre yükseklikte, İbradı’ya 13.5 kilometre, Ürünlü’ye 4 kilometre mesafedeki mağaraya, 250 metre uzunluğundaki bir yeraltı gölü üzerinden botla girilebiliyor.

Özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken mağara, muhteşem görsel zenginliğiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi.

6 AYDA 60 BİN ZİYARETÇİ

İki yıl aradan sonra kapılarını yeniden açan mağara yerli ve yabancı ziyaretçilerinin akınına uğruyor. 6 ay içerisinde 60 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama ayda bin kişi ziyaret etti.

Mağaranın işletmesini yürüten Yılmaz Özdoğan, “Antalya’yı tercih eden herkesi mağaramıza bekliyoruz. Yağmur ve kar olmadığı sürece mağaramız 12 ay açık kalacak. Mağaranın suyu minareli bakımından çok zengin sodalı bir su. En derin olduğu yer 16 metre. Birinci kattaki gölümüz 250 metre uzunluğunda olan yeraltı gölüdür. Mağaranın içerisindeki ısı yaz ve kış 16 derecedir. İçerinin ısısını suyun soğukluğu belirliyor” dedi.

Mağara görevlilerinin yavruyken büyüttükleri ‘Tekir’ kedi de bota binerek ziyaretçiler ile mağarayı geziyor. (İHA)



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