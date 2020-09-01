Türkiye’nin en güzel antik yüzme havuzu “Kleopatra”

Bergama Krallığı'nın mirası olan ve yaz kış sıcaklığı 36 derecede sabit kalan bu antik havuza, ister antik havuzların kralı, isterseniz de ‘Kleopatra’sı demeniz mümkün.

Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından MÖ II. YY. başlarında kurulduğu ve Bergama’nın efsanevi kurucusu Telephos’un karısı Amazonlar kraliçesi Hiera’dan dolayı, Hierapolis adını alan bu esşiz kent Pamukkale Travertenleri’yle olduğu kadar termal şifalı sularıyla da oldukça ün yapmış bir bölge.

Kleopatra Havuzu olarak da anılan ve geçmişi M.Ö. II. yüzyıla kadar uzanan tarihi havuzun, depremler sonucu oluşan bir çukura bölgede bulunan yapıların yıkılması, şifalı ve sodalı termal suyun bu çukuru doldurmasıyla oluştuğu söyleniyor.

Tarih boyunca insanlar çeşitli hastalıklarına şifa bulmak için bu termal havuza gelmiş.

Günümüzde de şifa dağıtmaya ve turizme katkı sağlamaya devam eden havuzda yapılan araştırmalar sonucu Antik Havuz'un termal suyunun kalp hastalığı, damar sertliği, tansiyon, romatizma, deri, göz, raşitizm, felç, sinir ve damar hastalıklarına, içildiğinde ise spazmlı midelere iyi geldiği görülmüş.

Bu özelliklerinden dolayı tarih boyunca birçok hastalığın tedavisi amacıyla bölgeye hamamlar kurulmuş.

Hierapolis Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez olmuştu. Bu dönem, MS IV. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlık merkezi olması (metropolis), MS 80 yıllarında, Hz. İsa'nın havarilerinden olan, Aziz Philipin burada öldürülmesinden kaynaklanmakta.

Hierapolis, XII. yüzyıl sonlarına doğru Türklerin eline geçmişti.