Ülkemiz, neredeyse her şehrinin köşesinde yer alan doğal güzellikleri ile adeta bir tabiat cenneti. Yaylaları, dağları, sahilleri ve ormanları ile doğa severleri kendine aşık eden Türkiye’nin hayranlık uyandıran doğa harikası şelaleleri görsel bir deneyim sunuyor. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği bu şelaleler, bazen yeşil yamaçların ardından dökülürken, bazen sarp kayalıkların arasından yatağı ile buluşuyor. İşte etrafında gezilebilecek, fotoğraf çekilebilecek veya ailecek eğlenilebilecek farklı mesire alanları yer alan bazı şelalelerimiz...

Düden Şelalesi / Antalya

Yaklaşık 40 metre yukarıdan dökülen Düden Şelalesi, görenlerde adeta hayranlık uyandırıyor. Etrafında yer alan yeşil alan ile doğa sevenlerin kalbini fetheden bu şelale, söylenenlere göre M.Ö. 334 yılında Pamphylia'yı alan Büyük İskender'in, geçerken atlarına su içirdiği bölge olarak biliniyor. Bu yüzden diğer adı İskender Şelalesi olan Düden Şelalesi, adeta görsel bir şölen sunuyor.

Antalya'da yer alan bu doğal harika, şehir merkezine 10 kilometre gibi yakın bir mesafede yer alıyor. Şelale, etrafında yer alan büfeler, hediyelik eşya dükkanları ve restoranlar ile keyifli ve huzurlu bir gezinin anahtarını sunuyor.

Kapuzbaşı Şelaleleri / Kayseri

Ülkemiz içerisinde yer alan bir diğer dikkat çekici şelale ise Kapuzbaşı Şelalesi. Adana ile Kayseri şehirleri arasında yer alan bu şelale, Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı bulunuyor. Dünya üzerinde yer alan en yüksek ikinci şelale olarak bilinen Kapuzbaşı Şelaleleri, 5 büyük 2 küçük olmak üzere 7 şelaleden oluşuyor.

Aladağ Milli Park sınırları içerisinde yer alan bu şelale dizisi, trekking rotasının da en dikkat çekici noktası olmayı başarıyor. Görenleri büyüleyen, huzurlu ve sakin bir doğal güzellik olan Kapuzbaşı Şelaleleri, yaz aylarında kamp için en sık tercih edilen alanlardan biri olmasıyla tanınıyor.

Tortum Şelalesi / Erzurum

Ekstrem su sporları hayranlarının uğrak noktası olan Tortum Şelalesi, ülkemizin en büyük şelalelerinden biri olarak biliniyor. UNESCO'nun Dünya Mirasları listesine aday gösterilen ve 21 metrelik genişliğe sahip olan bu şelale, 48 metre yükseklikten aşağı dökülüyor.

Şelale önünde yer alan izleme balkonu, yükseklik korkusu veya kalp rahatsızlığı bulunmayan ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Diğer şelale alanlarına nazaran daha bakir ve doğal bir çevreye sahip olan Tortum Şelalesi, gerçek doğa tutkunlarının kalbini çalmayı başarıyor.

Manavgat Şelalesi / Antalya

Ülkemizin belki de en ufak şelalelerinden birisi olan Manavgat Şelalesi, 4 metrelik bir yüksekliğe sahip olmasıyla biliniyor. Muhteşem bir doğal manzaraya sahip şelale, görenleri kendine hayran bırakıyor. Antalya şehrinin Düden Şelalesi'nden sonra ikinci sembolü olan Manavgat Şelalesi, etrafında yer alan mesire alanları ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa tatili sunuyor.

Şelale, çevresinde vakit geçirilebilecek çay bahçeleri, ailecek oturup huzur bulunabilecek piknik alanları ve nehirden elde edilen ürünlerle hazırlanan yemekleri afiyetle tüketebileceğiniz restoranları ile sizlere eksiksiz ve sorunsuz bir tatilin yolunu açıyor.

Gelintülü Şelalesi / Rize

Karadeniz'in eşsiz yaylaları arasından süzülerek akan Gelintülü Şelalesi, eşsiz bir doğal görüntü sunuyor. Şelalenin Kaçkar zirvesinden başlayan yolculuğu, bir diğer benzersiz doğal güzellik olan Ayder Yaylası içerisinde devam ediyor. Yaklaşık 1500 metrelik bir akışla süzülmesi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ayder içerisinde yer alan Huser Yaylası'ndan en iyi şekilde görülebilen şelale, etrafında sürekli nemli bir hava oluşturuyor. Son 15 metresinde kendini boşluğa bırakan şelale, dağınık düşüşü esnasında şekli gelinliğin üst kısmını andırdığı için Gelintülü adını buradan alıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti