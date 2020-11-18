Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası!

Mesudiye ilçesine bağlı Arıkmusa Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde, doğa tutkunlarınca keşfedilen doğal göl, el değmemiş doğası ile eşsiz güzellik sunuyor.

Ormanlık alanda bulunan ve yeraltı kaynak sularından beslenen göl ve çevresinin doğal güzellikleriyle turizme kazandırılması bekliyor.

Sonbahar manzarasıyla etkileyen muhteşem doğada yer alan göl, kano sporcularına da ev sahipliği yapıyor.

Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir, “Gölü besleyen hiçbir su kaynağı yok, ama gölden küçük bir ırmak akıyor. Gölü, alt kısmından besleyen bir su kaynağı olabilir. Buranın tanıtımına önem vereceğiz. İlk kez burada kano sporu da yapılarak, tanıtıma katkı sunuldu. Buranın ekosistemiyle ilgili ciddi araştırma yapılması lazım. Uzman kişilerle bu çalışmayı başlatacağız” dedi.

“EL DEĞMEMİŞ BİR GÜZELLİK”

Gölde sporcu arkadaş grubuyla kano yapan Ordu Kano Kulübü Başkanı Mustafa Satrıkaya da “Doğayı seven insanlar olarak bir araya geldik. Burada kano sporu çok keyifli. İlk kez geldik, hayran kaldık. Doğayla iç içe el değmemiş bir güzellik” diye konuştu. (DHA)