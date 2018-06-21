‘Türkiye’nin Maldivleri’ 500 bin turist bekliyor

Türkiye'nin en derin tatlı su gölü ve Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul edilen Salda Gölü, Maldivler'i andıran beyaz kumulları ve turkuaz renkli suyuyla tatilini sakin geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

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Bu yıl Salda Gölü’ne, 500 bin turist bekleniyor.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, 44 kilometre yüz ölçümüne sahip Salda Gölü, ölçülebilen 185 metre derinlikle de Türkiye’nin en derin gölü konumunda yer alıyor.

Yeşilova ilçe merkezi ile etrafında birçok köy yerleşiminin de olduğu Salda Gölü, özellikle adını da verdiği Salda köyünün bulunduğu mevkide, bembeyaz kumulları ve turkuaz görünümüyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak adlandırılıyor.

Ancak Salda köylüleri, bu slogan yerine ‘Saldivler’ sloganını tercih ediyor.