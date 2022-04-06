Türkiye’nin Stonehenge’i görenleri büyülüyor

Blaundus Antik Kenti, Uşak'a 40 kilometre mesafede bir doğa harikası olan Ulubey Kanyonu içinde yer alıyor. Görünümüyle İngiltere'nin dünyaca ünlü tarihi anıtı Stonehenge ile benzerlik gösteren Blandus, büyüleyici bir atmosfere sahip.

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Blaundus, Büyük İskender’in Anadolu Seferleri’nden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulmuş.

Büyük İskender’den sonra Bergama Krallığı’na, ardından da Roma İmparatorluğu’na bağlanan kentin önemi Roma Dönemi’nde çok artmış.

Blaundus Antik Kenti, üç tarafı çok derin ve dik vadiler ile çevrili bir yarımada benzeri bir yapı üzerinde kurulmuş.

Yarımada şeklinde bir toprak parçası üzerinde kurulu olması kentin girişinin sadece kuzeydeki kapı ile yapıldığını gösteriyor.

Kentin, bazı kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Helenistik Dönem’de inşa edilen kuzey surlarının giriş kapısı kemeri, darphane bölümleri, idari binalar sur duvarlarının bazı bölümleri, İon tarzındaki mabet kentin ortasında yer alan ve Roma İmparatoru Claudius’un mabedi, yalnızca bir tarafında oturma kademeleri olan stadyum bunlardan bazıları…

Kentin güney yamacında bulunan tiyatro kalıntıları ile hemen yanı başında bulunan kaya mezarları da görülmeye değer yapılar arasında yer alıyor.

Yapılan bir DNA araştırması sonucu, Blaundus’un görünümüyle benzerlik gösterdiği İngiltere’nin dünyaca ünlü tarihi anıtı Stonehenge’i inşa edenlerin Anadolu’dan göç ettiği tespit edilmişti.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez-DepoPhotos)