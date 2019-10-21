Türkiye’nin tarihi konak otelleri

Tatil kavramını farklı bir boyuta taşıyan konak otelleri, size tarihi anılarla dolu eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Uzun yıllar önce büyük ailelere yuva olmuş bu konaklar, şimdilerde dışarıdan misafirlerini ağırlıyor. Nostalji ve modern dünyanın getirdiği konforu bir arada yaşamak isterseniz, konak otelleri tercih edebilirsiniz.

Tarihi Selçuklu Konağı, Mardin

Geniş avluları, eyvanları ve Mardin taş bezeme tekniğinin muhteşem bir örneği olmasıyla öne çıkan Tarihi Selçuklu Konağı, 19. yüzyılda adliye sarayı olarak kullanıldıktan sonra günümüzde otel olarak hizmet veriyor.

Mardin'in kalabalığından uzak ve eşsiz sokaklarında yer alan konak, Mezopotamya ovasının benzersiz manzarası eşliğinde ziyaretçilerini karşılıyor. Tarihi konak, bir dönem Mardin ve çevresinde yaşayan Artuklular'dan izler taşıyor.

Elçi Konağı Butik Otel, Şanlıurfa

Bilinen en eski 12 Havari Kilisesi'nin müştemilatı olarak inşa edilmiş tarihi bir konakta hizmet veren Elçi Konağı Butik Otel, bin yıllık tarihi dokusunu hala koruyor. Otel, ziyaretçilerine sahip olduğunu manevi geçmişten gelen huzur ve sakinliğin yanı sıra modern dünyanın konforunu sunuyor.

Vaktini otelin geniş avlusu ve ferah teraslarının dışında geçirmek isteyenler Göbeklitepe, Harran, Halfeti ve civardaki diğer turistik alanlara yapılan günlük turlara katılabilirler. Ayrıca güne Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izleyerek başlayabilir, dağda bir gezintinin ardından Urfa'ya özgü bir sıra gecesi ile veda edebilirsiniz.

Has Cave Konak, Nevşehir

Otele dönüştürülmüş bir başka Osmanlı konağı ise 1830'lu yıllardan kalma Has Cave Konak. Bozulmamış mağara odalarda yer alan el yapımı kaya yataklar ve komodinlere eşlik eden el oyması antika dolaplar, yatak başlıkları ve makyaj masaları ile yerel yapıya sadık kalınmış.

Sadelikle dekore edilmiş otelin Ürgüp manzaralı terasında bulunan restoranda gün batımı eşliğinde oldukça leziz sofraların tadını çıkarabilirsiniz.

Rahmi Bey Konağı Butik Otel, Gaziantep

Rahmi Bey Konağı Hotel, Gaziantep'in merkezinde 1755 yılında Osmanlı tarzında yapılmış taş konakta yer almaktadır. Otelde, bulunduğu yerin tarihini yansıtan bir mağara, geleneksel bir avlu ve tarihi sarnıç bulunmaktadır.

Avlu manzarasına karşı ahşap mobilyalarla düzenlenmiş odalarda bulunan minibarlar, klimalar ve televizyonlarla otel, günümüz konforunu tarihi yapı ile birleştirmektedir. Otel, Gaziantep Kalesi gibi mutlaka ziyaret etmeniz gereken tarihi mekanlara oldukça yakındır.

Şirince Taş Konak, İzmir

Efes'in kalbi Şirince köyünde yer alan Şirince Taş Konak Otel, aslı korunarak restore edilmiş, tarihe meydan okuyan Rum evlerinde konuklarını ağırlıyor. Otel, ziyaretçilerine Şirince'nin kalıplaşmış kartpostal görüntüsünün ötesinde, farklı bir zaman algısı içinde gerçek bir deneyim sunuyor.

Şehrin kalabalığından uzak ve doğa ile iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için, isimlerini Yunan Tanrı ve Tanrıça'larından alan bu yarı taş yarı ahşap odalar birebir.

Jasmin Konak, Hatay

1800'lü yıllarda inşa edilmiş Jasmin Konak, birçok aileye ev sahipliği yaptıktan sonra, günümüzde tarih kokan bir otel olarak kullanılıyor.

Antakya merkezde, taş evlerin arasında bulunan konak, avlusunda yer alan limon, kumkat, portakal, ağaçkavunu ve mandalina ağaçlarının muhteşem kokusu ile ziyaretçilerini karşılıyor. Bir yandan Hayat'ın tarihine yakından tanıklık eden otel, bir diğer yandan yöresel lezzetleriyle öne çıkıyor.

Mehmet Ali Ağa Konağı, Muğla

“Koca Ev” olarak bilinen Mehmet Ali Ağa Konağı, 19. yüzyılın erken dönemlerinde inşa edilmiştir. Aslen Tuhfezade ailesine ait olan ve ailenin hiçbir vasisi kalmayınca, yıllar içinde sinema, okul veya düğün salonu olarak kullanılan ev, 2002 yılından beri otel olarak kullanılıyor.

Her köşesinde farklı güzellikler barındıran bahçesi, ziyaretçilerine hem gündüz hem de gece benzersiz bir deneyim sunuyor.

Mardius Tarihi Konak, Mardin

Mardin'in en eski yapılarından biri olan Mardius Tarihi Konak'ın inşasının 1400'lü yıllara dayandığı rivayet ediliyor. Mezopotamya'nın tarihsel değerlerini taşıyan, seneler içinde pek çok aileye ev sahipliği yapmış konak orijinaline sadık kalınarak döşenmiş.

Mardin'in binlerce yıllık tarihine tanıklık edebileceğiniz otel, tarihsel dokusunun yanı sıra nefis yöresel lezzetleriyle de öne çıkıyor.

Hotel Hışvahan, Gaziantep

Lala Mustafa Paşa Han olarak da bilinen, Gaziantep'in en eski hanı Hışvahan, 2016 yılında gerçekleştirilen restorasyondan bu yana otel, restoran ve dükkan olarak kullanılıyor. 16. yüzyılın ortalarında inşa edildiği düşünülen han, Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde yer alıyor.

Eskiden kervansaray olarak kullanılan han, Eliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde “Antep'in en meşhur hanı” olarak tanımlanıyor. Han, Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerini barındıran restoran bölümü ile de öne çıkıyor.

Kaynak: OGGUSTO