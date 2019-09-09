Döneminin sosyal ve ticari hayatın büyük bölümünü oluşturan ve konaklama, satış gibi işlevleri yerine getiren hanlar, yüzyıllar sonra dahi tarihi ve kültürel önemini koruyor. Ülkemizin dört bir yanındaki birbirinden görkemli hanlar, günümüzde ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürüyor. Kültürel varlıkların korunmasına yönelik atılan adımlar sonrasında orijinaline uygun olarak restore edilen hanlar, tarihi dokularını günümüze ulaştırmayı başarıyor. İşte Türkiye’nin tarihin derinliklerine götüren en görkemli hanları...

Çengelhan

Ankara'da bulunan ve 1552 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Damat Rüstem Paşa tarafından yaptırıldığı bilinen Çengelhan, şu an Rahmi M. Koç Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Oldukça iyi korunan ve 2003 yılında aslına uygun olarak yeniden yapılandırılan han, 32 odada 4 binden fazla objeyi ziyaretçilerine sunuyor.

Müze olarak kullanılan tarihi handa klasik otomobillerden buhar makinelerine kadar geniş bir perspektifte objeler sergileniyor. Ankara'nın ilk sanayi müzesi olan tarihi yapı, Ankara Kalesi'nin yanında bulunuyor.

Vezir Han

İstanbul Kapalıçarşı'da yer alan ve oldukça ilginç bir hikayeye sahip olan Vezir Han'ın tarihi 1600'lere kadar uzanıyor. 1660 yılında Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan hanı, diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise içinde kütüphane bulunması. Dönemin seyyahlarını, tüccarlarını ağırlayan hanlar konaklama işlevleri ile ön plana çıkıyordu. Vezir Han'da konaklamak ise para karşılığında değil, kitap karşılığında mümkün oluyordu. Vezir Han'da konaklamak isteyenlerin günde 20 sayfa kitap okuması gerekirdi. Handa dükkan işletmek isteyenlerin ise dükkan kiralarının yanında bir de kitap bağışlamaları beklenirdi.

Rüstem Paşa Hanı

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Mimar Sinan tarafından inşa edilen Rüstem Paşa Hanı, İstanbul Karaköy'de yer alıyor. 1561 yılında yaptırılan han, o dönem bölgenin ticaret merkezi olarak kabul edilirmiş.

Özellikle gayrimüslim tüccarlar tarafından kullanılan Rüstem Paşa Hanı, Saint Michel kalıntılarının üzerinde bulunuyor. Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birini teşkil eden han, günümüzde de özellikle fotoğrafçılar tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Veli Paşa Hanı

Çorum'da bulunan ve tarihi miraslarımızın başında gelen Veli Paşa Hanı'nın tarihi 1867 yılına kadar uzanıyor. 1914 yılında yangına kurban giden yapı, yıkıldıktan iki yıl sonra aslına uyularak yeniden inşa edilmiş. Osmanlı han mimarisinin tipik özelliklerini barındıran ve günümüzde bir market olarak işletilen Veli Paşa Hanı'nın bir dönem otel olarak kullanıldığı da biliniyor.

Koza Han

Bursa'nın hanlar bölgesinde bulunan ve sadece Bursa'nın değil; Türkiye'nin de en önemli tarihi eserlerinden biri olan Koza Han, günümüzde de hala tarihi atmosferini korumayı başarıyor.

1491 yılında Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan ve Bursa kumaşının, ipeğinin dünyaya yayılmasına öncülük eden han, hala ipekçilik ve kumaşçılığı yaşatmaya devam ediyor. Avlusunda çay bahçeleri bulunan ve tarihi dokusu sayesinde yurtdışından da ziyaretçiler çeken Koza Han, Ulucamii'nin yanında bulunuyor.

Taşhan

Türkiye'nin en büyük hanları arasında yer alan Taşhan, Tokat'ta konumlanıyor. 1626'da inşa edilen ve Osmanlı mimarisine uygun olarak tasarlanan Taşhan, iki katlı ve kubbeli bir yapı sergiliyor. Günümüze kadar korunmayı başaran ve yüzyıllardır bulunduğu coğrafyanın en önemli merkezi olmayı sürdüren han, yapılan restorasyon çalışmaları ile birlikte Tokat'ın simgesi olma değerini sürdürüyor. Turistler tarafından da sıkça ziyaret edilen ve şehrin turizm değeri olarak kabul edilen Taşhan, avlusundaki çay bahçesi ile ziyaretçilerine dinlenme olanağı tanıyor. Tokat yazması, sofra bezi, bakır eşyalar gibi Tokat'a has hediyelik eşyaların sergilendiği han, iki katında toplam 103 dükkana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti