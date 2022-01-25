Türkiye’nin Venedik’i görenleri büyülüyor

Japonların dünyanın görülmesi gereken 30 kasabası listesine eklediği Gölyazı, beyaz örtüye büründü. Türkiye'nin küçük Venedik'i olarak da bilinen Gölyazı eşsiz güzelliğiyle hayran bıraktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi her mevsimde kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Gölyazı, son iki gündür devam eden kar yağışı ile beyaza büründü.

2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur olan Gölyazı, karla kaplı görüntüsüyle büyük ilgi görüyor.

VENEDİK’E BENZETİLİYOR

Özellikle kışın göl suyunun yükselip evlerin kapısına kadar geldiği dönemdeki görüntüsüyle Venedik’e benzetilen şirin kasaba, Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından ‘Avrupa’nın en güzel 30 kasabası’ arasında gösteriliyor. (İHA)



İlginizi Çekebilir Şavşat kış manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor