Türkiye’nin Venedik’i hayran bıraktı

Japonların 'dünyanın görülmesi gereken 30 kasabası' listesine eklediği Gölyazı, beyaz örtüye büründü. Türkiye'nin küçük Venedik'i olarak da bilinen Gölyazı eşsiz güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, Nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı, karla kaplı görüntüsüyle büyük beğeni topladı.



VENEDİK’E BENZETİLİYOR

Özellikle kışın göl suyunun yükselip evlerin kapılarına kadar geldiği dönemdeki görüntüsüyle Venedik’e benzetilen şirin kasaba, Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından da ‘Avrupa’nın en güzel 30 kasabası’ arasında gösterilmesi dikkat çekiyor.

Bursa denilince akla gelen ilk yerlerden biri olan 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık da havadan görüntülendi.

Uludağ’ın eteklerindeki Cumalıkızık’ın beyaza bürünmüş, bacalarından dumanların çıktığı görüntüler insanların içini ısıttı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Cumalıkızık, beyaz görüntüsüyle yine kendine hayran bıraktı. (İHA)

