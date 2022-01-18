Türkiye’ye 14 saat uzakta bir cennet

Türkiye kara kışla boğuşurken, dünyanın diğer yarısında muhteşem manzaralar eşliğinde sıcak günler yaşanıyor.

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‘Güney Pasifik’in kalbi ve ruhu’ olarak tanımlanan Tahiti, Fransız Polinezyası’nı oluşturan adalar zincirinin en büyüğü.

Yüzölçümü 1.048 km² olan ada, Türkiye’den uçak aktarmasız yaklaşık 14 saat uzaklıkta.

Tahiti, ünlü ressam Paul Gauguin’in de bir süre yaşadığı ve çok sayıda resmine de konu yaptığı ada olarak da ünlü.

İKİ BÖLÜME AYRILMIŞ

Tahiti adası iki bölüme ayrılmış. Bunlar; Tahiti Nui olarak isimlendirilen büyük kısım ile daha küçük olan Tahiti Iti yarımadası.

Palmiye ağaçları ve beyaz kumlu plajlarla çevrili masmavi denizi ile bir cazibe merkezi olan Tahiti, beş yıldızlı otelleri, lüks markalar satan mağazaları, bar, kafe ve deniz ürümleri ağırlıklı restoranlarıyla ziyaretçilerini fazlasıyla memnun ediyor.

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