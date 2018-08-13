Turkuazın büyüsüyle huzur dolu tatil

3 tarafı denizlerle çevrili ve masmavi sulara komşu Türkiye, cennet gibi köşelerinde yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Turkuaz rengiyle göze hitap eden saklı kalmış Türkiye koyları, hem yılın tüm yorgunluğunu alıyor hem de ruhunuz dinlendirerek huzur vadediyor. Çanakkale, Bodrum, Fethiye, Kaş, Datça gibi destinasyonlar, büyüleyici yeşili ve pırıl pırıl mavisi ile keşfedilmeyi bekliyor.

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1. Kaş – İnceboğaz Plajı

Antalya'ya bağlı ve Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri olan Kaş, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Göz alıcı doğal güzelleri ile beğeni toplayan belde, 70 km sahil uzunluğu ile deniz tatili yapmak için ilk tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Kaş, Teke Yarımadası üzerinde, Antalya şehir merkezine 190 km ve Dalaman Havaalanı'na 150 km mesafede bulunuyor.

Tatil beldesi, antik kentleri, kanyonları, şelaleleri ve şirin sokakları ile keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyor. Keşfedilmeyi bekleyen koylar deniz keyfinizi katlıyor. Çukurbağ Yarımadası'nın inceldiği bölgede bulunan İnceboğaz, bu saklı cennetlerden biri. Hem Bucak Denizi'ne hem de açık denize bakan İnceboğaz, her iki tarafta bulunan plajıyla sizi pırıl pırıl maviyle buluşturuyor. Kaş merkezinden kalkan Yarımada minibüsleri ile veya özel aracınızla İnceboğaz Plajı'na rahatlıkla gidebilirsiniz.

2. Çanakkale – Anzak Koyu

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Çanakkale, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile yılın her dönemi birçok misafirin uğrak noktası oluyor. İtilaf Devletleri karşısında büyük bir zafer kazanılan Çanakkale Savaşı'na şahit olan Gelibolu Yarımadası, geçmişi günümüze taşıyor. Bu dönemdeki Anzak çıkarması ile ünlü olan ve savaşta ana üs olarak kullanılan Anzak Koyu, Arıburnu tepeleri ile çevrili ve yaklaşık 600 metre uzunluğa sahip.

Çanakkale Savaşı'nda çok sayıda kayıp veren Anzaklar için Anzak Koyu özel bir öneme sahip bulunuyor. Avusturalya ve Yeni Zelanda'da ulusal tatil günü olan 25 Nisan günü, Anzak Günü olarak anılıyor ve bu tarihte Anzak Koyu ziyaretçi akınına uğruyor. Koy, Kilitbayır'dan yaklaşık 20 km mesafede olup, ulaşım özel araçla 25 dakika sürüyor.

3. Bodrum – Cennet Koyu

Beyaz Bodrum evleri, dar ve şirin sokakları, tertemiz denizi ve yemyeşil doğası ile cennetten bir parça olan Bodrum, yılın her döneminde farklı güzellikler barındırıyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan belde, popüler plajları yanında bakir koyları ile de ilgi çekiyor. Cennet Koyu da adının hakkını veren yerlerden biri. Türkbükü ve Torba arasında bulunan Cennet Koyu, mavi ile yeşili muhteşem bir şekilde buluşturuyor.

Denizin turkuaz rengini çevredeki çam ağaçları daha baskın hale getirirken, kuş sesleri bu görsel şöleni tamamlıyor. Masmavi suların berraklığı sayesinde, denizin içinde dans eden gölgelere eşlik edebilirsiniz. Çam ormanlarının içlerine doğru doğa yürüyüşü yaparak hem tertemiz havayı hem de koyun manzarasını içinize çekebilirsiniz. Cennet Koyu'na deniz ya da kara yolu ile ulaşım mümkün.

4. Fethiye – Kelebekler Vadisi

Ege denizinin en popüler destinasyonlarından biri olan Fethiye, doğası, tarihi yerleri ve koyları ile ilgi çekiyor. Deniz ve güneş tatili ile yılın yorgunluğunu atmak isteyenleri ve doğa yürüyüşleri ile enerjilerini göstermek isteyenleri bir araya getiren Fethiye‘de antik kent, kayaya oyulmuş kral mezarları, Ölüdeniz, Kabak Koyu gibi güzellikleri ziyaret edilecek yerler listenize alabilirsiniz.

Likya Yolu üzerinde bulunan belde, saklı koyları ile de beğeni topluyor. Bitki örtüsü ve sessizliği ile kendini en güzel şekilde gizleyen Kelebekler Vadisi, Babadağ eteklerinde kurulu ve son dönemlerde popülerliği gitgide artan koylardan biri. Üstelik Kelebekler Vadisi, sahip olduğu bitki türleri nedeni ile sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Kelebekler Vadisi'ne Ölüdeniz'den tekne ile gidebilirsiniz.

5. Datça – Ovabükü Koyu

Ege ve Akdenizi birleştiren Datça, eşsiz güzellikleri ile deniz tatillerinin ilk akla gelen destinasyonlarından biri oluyor. Plajları, binlerce yıllık tarihi değerleri bugüne taşıyan yapıları, masmavi denizi ile beğeni toplayan Datça, esintili havası sayesinde yaz sıcaklarına ilaç oluyor. Taşla kaplı eski Datça sokakları, Knidos Antik Kenti, Hayıtbükü Plajı, Palamutbükü, Kargı Koyu ve Kızılbük, Datça tatilinizi daha da unutulmaz kılıyor.

Ayrıca Ovabükü Plajı da Datça'da doğa ile başbaşa kalabileceğiniz seçenekler arasında yer alıyor. Ovabükü Plajı, Hayıtbükü'ne 1 km mesafede bulunuyor, kum – çakıl karışımı sahili ve turkuazın en güzel tonu ile cenneti andıran deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor. Ovabükü, Datça merkeze yaklaşık 15 km mesafede yer alıyor.