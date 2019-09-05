Turuncu bayraklı otellerde konaklamanın avantajları

'Uluslararası Turuncu Bayrak Uygulaması', işletmelerde yapılan gıda israfının önüne geçmek için oluşturulan bir uygulama olarak biliniyor. İşletmelere kazanç getirmenin yanında prestij de kazandırmayı amaçlayan bu uygulama, her gün 7 kişiden birinin açlıkla savaştığı günümüz dünyasında ilk günden beri duyarlı müşterilerin ilgi odağı olmayı başarıyor. Artık turuncu bayrağı dalgalandıran oteller, müşterilerin birincil tercih sebebi haline geliyor.

Turuncu bayrak; gıdaya saygılı, geri dönüşüm odaklı, çevre ve doğa dostu, hayvansever, işletme giderlerini azaltan, ülke ekonomisine katkı sağlayan otellere ekstra saygınlık katıyor. Uygulamaya dahil olan otellerde gıda israfını önlemek için birçok uygulama, etkinlik ve eğitim yapılıyor. Personele verilen hijyen, satın alma, gıda kullanım ve geri dönüşüm gibi hassas konuları kapsayan eğitimler ile üretim ve tüketim aşamasında israfın önüne geçmek hedefleniyor.

Otel Seçimlerinde Yeni Kategori: Turuncu Bayrak

Tatiliniz için otel ararken, turuncu bayrak kategorisini seçip sadece bu uygulamaya destek veren otelleri filtreleyerek gönül rahatlığı ile gıda dostu seçim yapabilirsiniz. Turuncu bayrağı dalgalandıran her işletmede gıda bankası aracılığıyla gün sonunda artan fazla yemekler ihtiyaç sahipleri ile buluşturuluyor. Siz de turuncu bayrak uygulamasına dahil olmuş bir işletmede konaklayarak ihtiyaç sahibi insanlara ve hayvanlara ulaşacak yardımlarda bir paya sahip olabilirsiniz.



Üretilen sebze ve meyvelerin üçte birinin israfa uğramasının neticesinde ortaya çıkan ekonomik kayıpların yanı sıra, artan yiyeceklerin doğaya olan karbon salınımını da güçlendirerek günümüzün önemli problemlerinden biri olan mevsim değişikliklerini tetiklediği de biliniyor. İsraf kelimesi ile sınırlandırılmaması gereken bu oluşum; doğa, sosyal toplum ve ekonomi alanlarında da büyük farklar ve faydalar oluşturabilecek kuvvete sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Gıda Dostu İşletmelerde Konaklayarak Yiyeceklerinizi Hayvan Dostlarımız ve Yardıma Muhtaç Bireyler ile Paylaşın

Konaklamak için günün sonunda artan tüm yiyeceklerin sınıflandırılarak geri dönüşüm merkezleri ya da hayvan barınaklarına gönderildiği turuncu bayrak uygulamasına dahil olan otelleri seçmek, müşterilere bir yandan tatilin keyfini çıkarma olanağı sunarken, bir yandan da muhtaç yerlere ulaşacak yardımlara katkı sağlıyor olmanın haklı gurur ve huzurunu yaşatıyor.

Turuncu bayrak uygulamasının destekçileri, 2018 yılında “Afiyet olsun, israf olmasın” sloganı ile öncelikli olarak otellerde başlayan bu sorumluluk projesinin gördüğü yoğun ilgi üzerine, 2019 yılında restoranlarda da uygulanacağını bizlere müjdeliyor.

Turuncu bayrak uygulamasına destek veren kurum ve kuruluşlar arasında Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Turist Rehberleri Birliği gibi sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

Türkiye Merkezli Sorumluluk Projesini Dünyaya Birlikte Açalım

Turuncu bayrak uygulamasının oluşum merkezinin Türkiye olması, haklı bir gurur sebebi olup, Türkiye'de yaşayan her birey tarafından ayrıca hassas bir desteği hak ediyor. 16 Ekim 2019 tarihinde yapılacak büyük lansmanla uluslararası konuma ulaşmayı hedefleyen bu oluşuma destek verip uygulamanın bir parçası olmak ve turuncu bayrak oluşumunun büyümesine destek vermek için otellerde gıda dostu seçim her zaman ilk tercihiniz olsun. Ülkemiz için, dünyamız için ve insanlık adına fayda sağlayabilecek olan en ufak bir hareket bile, yapacağınız seçimler sayesinde buluştuğu büyük havuzda nice büyük faydalar sağlayabilecek güce erişebilir.

Doğamızı, hayvanları, yardıma muhtaç insanlarımızı ve ekonomimizi koruyabilecek bu güzel ve gurur verici oluşuma destek vermek için, turuncu bayraklar tüm dünya işletmelerinde de dalgalansın diye, siz de tüm konaklamalarınızda gıda dostu otelleri seçip, bu muhteşem oluşumun bir parçası olabilirsiniz…