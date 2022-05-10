Uçansu Şelalesi’nde bahar canlılığı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar'ın zirvesinden doğan, 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi'ni görmek isteyenler, havanın ısınmasıyla şelaleye akın ediyor.

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Gündoğmuş ilçesinin Eskibağ ve Kayabükü sınırları içinde, Toroslar’ın zirveleri Geyik ve Akdağ’ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, 50 metre yükseklikten dökülüyor.

Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıklar arasındaki 10 metrekare büyüklüğündeki mağaradan çıkıyor.

Şelale rafting yapılan Alara Çayı’nın kaynaklarından biri olmasıyla da biliniyor.

Kış aylarında yükselen debisi nedeniyle ziyaretin gerçekleşmediği bölge, bahar aylarıyla hareketleniyor.

Şelale manzarasının keyfini çıkarmak isteyenler döküldüğü noktaya, suyun kaynağını merak edenler ise kayaların üzerindeki kaynak noktasına çıkıyor.

DOĞAL SİT ALANI

Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi.

Henüz çok az kişi tarafından bilinmesi dolayısıyla ‘gizemli güzellik’ ve ‘saklı cennet’ olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü merkezine giden doğa tutkunları, yaz- kış 15 derece olan suya atlıyor.

Şelalede kırmızı benekli alabalıklar da bulunuyor. (DHA)