Üçoluk Göleti buz tuttu

Başçiftlik ilçesinde tarımsal sulama amacıyla yaptırılan Üçoluk Gölet’nin yüzeyi eksi 16 derecede buz tuttu. Karla kaplanan mesire alanı ve donan gölette güzel görüntüler oluştu.

Başçiftlik kara yolundaki karla kaplanan göleti ziyaret edenler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaz aylarında piknik yapmak için gölete geldiklerini söyleyen Selahattin Say, “Yazın çok iyiydi fakat kışı daha güzelmiş. Kayak ve pikniğimizi yaptık, şimdi bu muhteşem doğada fotoğraf çektiriyoruz” dedi.

Ailesi ile gezmeye gelen Şaziye Bağlan ise “Gölet şu an buz tutmuş. Yazın da kışın da burası çok güzel oluyor” diye konuştu.