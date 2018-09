Ücretsiz ziyaret edebileceğiniz Avrupa’nın en güzel müzeleri

Avrupa’daki çoğu müze bir giriş ücreti talep ediyor, ancak belirli bir bütçe ile seyahat eden sanatseverleri de kültürel anlamda tatmin edecek, giriş ücreti almayan birçok müze mevcut. Bazıları her ayın ilk pazar günü, bazıları ise hafta içi her gün ziyaretçilere ücretsiz giriş imkânı sunuyor.

Musée National d'Art Moderne, Paris

İlk müze Paris'ten. Burası 20. yüzyılın tüm önemli sanat hareketlerini gösteren 9000'den fazla esere ev sahipliği yapıyor. Braque, Picasso, Matisse, Modigliani ve daha onlarca farklı sanatçının eserini görmek mümkün. Ayrıca 2010 yılında büyük bir hırsızlık olayıyla gündeme gelen müzeden Matisse, Braque, Modigliani ve Léger'in 80 milyon sterlinin üzerinde bir değere sahip olan beş başyapıtı çalınmış.

Suçu kimin işlediği hiçbir zaman çözülememiş, ancak 1940'lardan kalma bu büyük binadaki geriye kalan eserler, bir öğleden sonra dolaşmak için fazlasıyla yeterli. Müze, pazartesi ve resmi tatiller hariç her gün ziyarete açık. Giriş ücretsiz, ancak dilerseniz kalıcı koleksiyonlar veya geçici sergiler için müzenin sunduğu 5 Euro'luk “bağış” biletinden alabilirsiniz.

Ulusal Müze, Danimarka

Tarih öncesi dönemlerden beri Danimarkalıların tarihini inceleyen Ulusal Müze, görkemli ve oldukça kapsamlı bir koleksiyona sahip. 1660'tan bu yana ülkede yaşamın nasıl değiştiğini göstermek için binlerce günlük nesneden yararlanılarak yapılmış Danimarka Hikayeleri sergisi ise özellikle görülmeye değer.

Çocukların dönemin kıyafetlerini deneyebilecekleri ve kendilerini Vikingler gibi hissedebilecekleri özel bir çocuk müzesine de sahip olan müze, aileler için hem öğretici hem de eğlenceli bir aktivite olabilir. Müzeyi pazartesi hariç her gün ziyaret etmek mümkün.

Berardo Koleksiyon Müzesi, Lizbon

Lizbon‘un kültürel cazibe merkezleri listesine yeni ve etkileyici bir katkı sunan Berardo Müzesi, modern ve çağdaş sanat koleksiyonunu 2007'de halka açtı. Bu modern mekan, tüm bu harika pop-art sanatçılarının canlı çalışmalarıyla dolu. Ancak Warhol, Pollock ve Lichtenstein'ın yanı sıra Picasso, Baco ve Dali gibi efsanelere de ev sahipliği yapıyor.

Kalıcı ve geçici sergiler, düzenli aralıklarla belirli sanatçılara veya temalara odaklanıyor. Ayrıca müzede klasikleşmiş birçok posterin sergilendiği benzersiz bir sergi de bulunuyor. Bilet ücretinin 5 Euro olduğu müzeye cumartesi günleri giriş ücretsiz, öğrencilere ise %50 indirim yapılıyor. Pazartesi hariç her gün ziyaret etmek mümkün.

Museum of the Liberation of Rome, Roma

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Roma‘daki Via Tasso'da bulunan bu bina, onu bir merkez olarak kullanan ve şehrin sivil nüfusunun çoğunu öldürmek ve hapsetmek için bir üs olan Alman güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmiş. Bir zamanlar korkunç bir terör merkezi olan bina, şimdi bir müze görevi görüyor ve bir zamanlar siyasi tutuklular için hazırlanmış olan hücreler ve odalar, tutuklu kişilerin anısına adanıyor.

Ayrıca Yahudilerin sürgüne gönderilmelerini konu alan 45 dakikalık “1943-44 Roma'da Yahudiler” adlı video projesini de rezervasyon yaptırarak izleyebilme imkanı sunuyor. Kurtuluş Tarihi Müzesi, pazartesi ve resmi tatiller hariç her gün ziyarete açık.

Florence Nightingale Müzesi, İstanbul

Ülkemizde yer alan ve Avrupa müzeleri arasında sayılan bu değerli müzeyi gezebilmek için en az 48 saat öncesinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Kırım Savaşı sırasında İngiliz hemşire Florence Nightingale ve öğrencilerinin de görev aldıkları ve tıp tarihine giren hemşirelik tekniklerini geliştirdikleri, Askeri Hastane haline getirilen tarihi Selimiye Kışlası'nın kuzeybatı ucundaki kulenin bir bölümü 1954`te müze olarak hizmet vermeye başlamış.

İçeride kişisel yaşam alanlarını ve ameliyathane olarak hizmet veren odayı da gezebilirsiniz. Ayrıca Florence Nightingale'in kullandığı eşyalar, elinden hiç düşürmediği lambası ve Sultan Abdülmecid'in kendisine hediye ettiği bilezik de müzede sergilenmektedir. Rezervasyon yaptırarak hafta içi her gün ziyaret edebilirsiniz.