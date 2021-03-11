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‘Uçurumdaymışım gibi çek’

Yükseklik korkusu, heyecan dinlemediler. Bin 650 metre yüksekteymiş gibi taşın üstünde selfie çektiler. Yüksekteymiş gibi sözün gelişi değil. Çünkü Gülek Kalesi'nin meşhur uçurum taşı fotoğraf hilesine çok uygun.

Güncellenme: 14:34, 11/03/2021
Hayat HaberleriSeyahat
‘Uçurumdaymışım gibi çek’

Mersin Tarsus’taki Gülek Kalesi’nde bulunan bu meşhur kaya, Adanalı doğaseverlerin de uğrak noktası oldu.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü, hafta içinde bölgeye doğa yürüyüşü ve meşhur kayada fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi.

(FOTO: DHA)

Kulüp üyeleri Gülek Mahallesi’nden yürüyüşe başladı. Pozantının Akçatekir Mahallesi’nden Gülek Boğazı’na geçen doğa tutkunları 16 kilometrelik yürüyüş sonrası bin 650 metre yükseklikteki Gülek Kalesi’ndeki meşhur kayaya çıktılar.

Uçurumun kenarında duruyormuş görüntüsü veren meşhur kayada, bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

Kayaya oturan kişi yan açıdan fotoğraf çektirirse sanki uçurumun kenarındaymış gibi görünüyor. (FOTO: DHA)

Yükseklik korkusu yaşayan üyelerinin dahi kaya üstüne çıktığını belirten kulüp lideri Bayram Yalçın, “Öncelikli amacımız doğa yürüyüşü yapmak, daha sonra da bu kayada fotoğraf çekilmekti. Meşhur kaya üzerinde fotoğraf çekilen bazı arkadaşlarımız yükseklik fobilerini kısmen yendiklerini belirtti” dedi. (DHA)

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Mersin selfie
Yayınlanma Tarihi:14:15,