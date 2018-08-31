Ukrayna gezilecek yerler: Türklerin vizesiz gidebileceği ülkelerden olan Ukrayna’nın gezi rehberi…

Bir Doğu Avrupa ülkesi olan Ukrayna, Türklerin vizesiz olarak seyahat edebileceği, zengin tarihi ve turistik yerleri ile oldukça fazla ziyaretçi çeken ülkelerden. Şimdi Ukrayna'nın gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım...

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Belarus, Slovakya, Romanya, Macaristan, Rusya ve Moldova ile sınırı bulunan Ukrayna, 608,628 kilometrekarelik yüzölçümüyle Doğu Avrupa’nın en büyük ülkesi. doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapıları ile de muhteşem güzelliklere sahip Ukrayna’nın tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

UKRAYNA GEZİLECEK YERLER

KİEV / MAĞARALAR MANASTIRI

Burası Kiev’in en büyük manastırıdır. Caves Manastırı, İtalya’nın Roma şehrinde bulunan Vatikan gibi dini bir bölge olarak nitelendirilmektedir. 1000 yıllık tarihi ile dünyanın en ünlü manevi yapılarından biri olarak ünlenmiştir. Manastırın altındaki mağaralar günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Keşişlerinin yaşamlarını devam ettirdikleri ve ibadet ettikleri, galerilerin ziyaretçilere sergilendiği müzenin yanı sıra alanda bulunan çan kulesi ve kilise bölümü görülmeye değer olup ziyaretçi akınına uğramaktadır. Manastır UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer almaktadır.

KİEV / AZİZ SOFYA KATEDRALİ

Ukrayna’nın Unesco Dünya Miraları Listesi'nde yer alan önemli eserlerinden olan Aziz Sofya Katedrali (Saint Sophia's Cathedral) ismini Ayasofya’dan alıyor. 1000 yıllık geçmişinde Ortodoks ve Katolikler tarafından kullanılan yapı günümüzde müze olarak hizmet veriyor. İnşasına 1011 yılında başlanan katedral 2007 yılında yapılan oyalama sonucuna Ukrayna'nın yedi harikasından biri olarak seçilmiş. Taç giyme görenleri, elçi karşılama gibi önemli olaylarda kullanılan katedral freskleriyle de ünlü. Katedral girişinde yer alan çan kulesine çıkarak şehri kuş bakışı seyredebilirsiniz.

KİEV / ST. MICHAEL ALTIN KUBBELİ KATEDRAL

Kiev'in önemli dini yapılarından olan St. Michael Altın Kubbeli Katedral, 1108-1113 yılları arasında kurulmuş. Mozaikleri ve freskleri ile dikkat çeken katedralin en tepesinde ise Başmelek Mikail'e adanmış bir anıt var. Zamanla çevresine Barok stilinde binaların inşa edildiği manastır zaman zaman tadilatlar geçirmiş.

KİEV / BAĞIMSIZLIK MEYDANI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in en merkezi caddesi olarak ünlüdür. Shevchenko Bölgesi’nde Khreshchatyk Caddesi üzerinde yer almaktadır. 19. yüzyılda bu meydan kent meclisi ve yerel yönetim binalarını barındırmaktaydı. 1990 yılından bu yana bu isimle anılan meydan Kiev’in en hareketli bölgesidir. Etrafta aradığınız her şeyi bulabileceğiniz alış-veriş mekanları, kafe ve restoranlar da hizmet vermektedir.

KİEV / BULGAKOV MÜZESİ

Kiev doğumlu Rus yazar Mikhail Bulgakov’a adanmış bir müzedir. Kiev’in Andriyivskyy Descent Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yazarın doğumunun 100. yıldönümüne ithafen 15 Mayıs 1991’de açılan müze Mikhail Bulgakov’un eşyaları, kitaplar, kartpostalları dahil olmak üzere 2,500 civarında öge içermektedir.

KİEV / UKRAYNA ULUSAL SANAT MÜZESİ

Mimar Wladyslaw Horodecki’nin tasarladığı Ukrayna Ulusal Sanat Müzesi, 1898 yılında hizmete açılmıştır. Başkent Kiev’de bulunan Neo-Klasik mimari tarzında inşa edilen müzenin ilk ismi Kiev Antika ve Sanat Müzesi olmuştur. Daha sonraki yıllarda tarih müzesi olarak faaliyet gösterse de 1945’li yıllardan sonra sanat çalışmalarının yoğun şekilde eklenmesiyle sanat müzesi haline gelmiştir. Fransa, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerde de sergiler açan Ukrayna Ulusal Sanat Müzesi’ndeki koleksiyonlar çoğunlukla Ukraynalı sanatçıların heykel, çizim, tablo gibi çalışmalarından oluşmaktadır.

LVİV / OLESKO KALESİ

Lviv kentinin Busk bölgesinde yer alan Olesko Kalesi, 14. yüzyılın ikinci çeyreğinde savunma amaçlı inşa edilen bir yapıdır. Kale, 15. yüzyılda savunma amacından saptırılmıştır ve 1605’te ise ülkenin asilzadelerinden Jan Danilowicz tarafından satın alınarak özel mülk haline getirilmiştir. Daha sonra birkaç kez daha el değiştiren kale Viyana Savaşı kahramanı Polonya Kralı III. Jan Sobieski’nin doğum yeri olarak da ünlenmiştir. Defalarca aslına uygun olarak restore edilen Olesko Kalesi’nin etrafı peyzajlı bahçeler ve heykellerle süslenmiştir.

KIRIM / AY PETRİ

Kırım Dağları’nın en mükemmel zirvelerinden biridir. Bölgenin adının Aziz Peter’den geldiği bilinmektedir. 1.234 metre yüksekliktedir. Ay Petri, Kırım’da en rüzgarlı yerlerden birisidir. Yılın 125 günü rüzgar eser. Özellikle kaya yapıları, bitki örtüsü ve canlı yaşamıyla ilgi odağı olan bölge Ukrayna’da dağcılık tutkunlarının ilk adreslerinden biridir. Günden güne artan turizm potansiyeli Ay-Petri’ye teleferik sistemlerinin kurulmasını sağlamıştır. Bölgenin eşsiz manzarasını kuşbakışı izlemek istiyorsanız Ay-Petri’yi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

KIRIM / VORONTSOV SARAYI

Kırım’ın Alupka İlçesi’nde bulunan saray, 19. asrın ilk yarısının ilginç mimari örneklerinden biridir. 19. asrın ortalarında Gelencik (Novorossiyskaya) eyalet valisi İngiliz tahsili görmüş ve çok zengin Kont Mikhail S. Vorontsov adına yapılmıştır. Vorontsov Rusya’daki mülklerinde görevli birçok hizmetkarını bu sarayın ve muhteşem bahçelerin yapımında çalıştırmıştır. Geç İngiliz gotiği ve Mağribi motiflerle bezeli Tudor tarzında, doğu ile batının karışımı olarak İngiliz kraliyet mimarı Edward Blore tarafından inşa ettirilmiştir. Önyüzü İngiliz/İskoç kalelerini, denize bakan kısmı Arap mimarisini andırır. Saray kompleksi içinde Ana bina (1830 – 1837), Shuvalivsky kanadı (1830 – 1834), park kısmı (1829 – 1848) ve çeşmesi yer alır. Köşkün etrafındaki parkta Akdeniz, Asya, Güney ve Kuzey Amerika'dan getirilen çeşitli bitkiler yetiştirilmektedir. Saray salonlarında ünlü manzara ressamlarının eserleri, heykeller ve çeşitli sanat çalışmaları sergilenmektedir. Tarihi filmlerde de kullanılan saray, ünlü Rus yazar Lev Tolstoy 'un “Hacı Murat” romanına da konu olmuştur.

KIRIM / LİVADİYA SARAYI

Yalta’dan 3 km ötede Livadiya’da Mohabi tepesinde, sahil tarafında saray-park kompleksidir. Çar II. Nikolay için 1911’de yazlık saray olarak yaptırılmıştır. Bizans, İngiliz, Gotik ve Arap mimarisinden de izler taşıyan saray İtalyan Rönesans tarzında 1910-1911 yılları arasında mimar Nikolay Krasnov tarafından inşa ettirilmiştir. İnşasında beyaz Kırım graniti kullanılmıştır. O dönemde pek moda olduğu üzere, sarayın bazı bölümlerinde ve arka bahçedeki çeşmede İslami motifler kullanılmıştır. Bahçe kısmı, özellikle sütunları, mermer fıskiyesi ve mükemmel kafes oymalı avlu kapısıyla İtalyan Bahçesi görünümündedir. Saray içinde bir tarih müzesi ve bir de resim galerisi vardır. Livadiya, 1917 İhtilali'nden sonra sanatoryuma çevrilmiş, 1993 yılında da müze haline getirilmiştir. 1917 İhtilali döneminde ağır bir yağmaya uğrayan saraydaki kıymetli eserlerin pek çoğu hala kayıptır. Bir kısmı ise, çeşitli Avrupa ülkelerinden satın alınarak yeniden saraydaki yerlerine konulmuştur.