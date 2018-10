Ukrayna’da eşsiz bir durak: Aşk Tüneli

Romantik bir geziye çıkan çiftler, gezginler, gençler tarafından sıkça ziyaret edilen Aşk Tüneli (Tunnel of Love), her gün farklı bir fotoğrafın ve hikayenin parçası haline geliyor. Ukrayna’ya gelen turistlerin en çok merak ettiği noktalardan biri olan Aşk Tüneli, aslında bir tren yolu. Ancak bildiğimiz tren yollarından farklı olarak Aşk Tüneli, bir masaldan fırlamış gibi duruyor. Yemyeşil ve upuzun ağaçların bir yol oluşturduğu bu güzel manzara kesinlikle görülmeye değer...

Ukrayna'nın Klevan şehrine çok yakın olan Aşk Tüneli, şehri Orzhiv'e bağlıyor. Günümüzde bu tren yolundan çok fazla tren geçmiyor, ancak günde birkaç defa bir trene rastlayabilir ve fotoğraflayabilirsiniz. Yolculuğunuzu sizin için değerli biriyle yapıyor olmanız ya da yalnız yapıyor olmanız fark etmez. Aşk Tüneli'nden geçerken etrafınızdaki her şeyi unutabilir ve sadece anın tadını çıkarabilirsiniz. 3 kilometrelik eşsiz bir yolculuk yaşayabileceğiniz bu tünelde geçirdiğiniz her dakika birbirinden güzel ve değerli olacak.

Aşk Tüneli'nde yürürken çok çeşitli insanlar görmeniz mümkün. Yeni evlenen çiftler, düğün fotoğrafı çektirmeye gelenler, dans edenler, yalnız maceraseverler, aileler ya da arkadaş grupları ile dolu Aşk Tüneli, gerçek dünyadan soyutlanmış bir ütopya gibi. Nefes kesici güzelliği, mis gibi ağaç kokuları ve farklı atmosferiyle Aşk Tüneli, ulaşmak için geçeceğiniz yolculuğa değer bir rota olma özelliği taşıyor. Kiev'den veya Lviv'den trenle Rivne şehrine giderseniz, Aşk Tüneli'ne minibüslerle ulaşabilirsiniz. Sonu olmayan bir yol gibi görünen tünel, ziyaret ettiğinize pişman olmayacağınız yerlerden biri.

Aşk Tüneli Neden Bu Kadar Ünlü?

Aşk Tüneli, tamamen doğayla içiçe olabileceğiniz, duygusal bir destinasyon. Son yıllarda çok daha fazla tanınan ve popülerleşen tünel, birçok insanın seyahat listesinde ilk sırada yer alıyor. Eğer bir gün yolunuz Ukrayna'ya düşerse kesinlike uğramanız gereken Aşk Tüneli, dünyanın en romantik mekanlarından. Her mevsim ziyaret edebileceğiniz Aşk Tüneli, konuklarına birbirinden güzel manzaralar sunuyor. Kışın bembeyaz bir manzaraya sahne olan Aşk Tüneli'ni sonbaharda ziyaret ederseniz, sapsarı yaprakların arasında yürüme şansı bulabilirsiniz. Aşkın her rengini ve her alini yansıtan Aşk Tüneli, gerçekten adını hak ediyor.

Tünel yıllardır birçok söylentiye ve geleneğe yol açmış. Halk destanlarına da konu olan Aşk Tüneli, büyüleyici manzarası ve aurasıyla sizi kendine aşık edebilir. Tünel, herkesin güzel dilekler ile geldiği pozitif bir yer olduğu için yolculuğunuz boyunca çiçek diken ya da ağaçlara kurdele bağlayan insanlar görmeniz mümkün. Ayrıca söylenenlere göre, sevdiği kişi ile Aşk Tüneli'ne giden çiftlerin tüm dilekleri gerçek, burada birbirini öpen çiftler ise sonsuza dek birbirine aşık olurmuş.

Aşk Tüneli'nin Şaşırtıcı Hikayesi

Aşk Tüneli'nin hikayesi hakkında da birçok söylenti var. Bu tünelin birbirine kavuşamayan iki aşığı birleştirdiği de bu söylentilerden biri. Aşk Tüneli bu kadar romantik ve mükemmel bir yer olduğu için, romantik bir hikaye beklemeniz normal. Ancak Aşk Tüneli'nin hikayesi biraz daha farklı. Hikayesi Soğuk Savaş dönemine uzanan Aşk Tüneli, aslında gizli bir askeri üssü saklamak için ortaya çıkmış.

Tren yolunun Orzhiv'e yaklaştığı noktada ikiye ayrılan yolun bir tarafı, ormanın için saklanmış bir askeri üsse ulaşıyormuş. Günümüzde Orzhiv şehrinde bulunan Odek ismindeki kereste fabrikası tarafından kullanılan yol, tüm gizemleri ve güzelliğiyle kesinlikle görülmesi gereken bir nokta! Dünyanın diğer ucundan yalnızca Aşk Tüneli'ni görmek için gelen turistler de bunu kanıtlar nitelikte. Huzurlu ve sakin bir yeri ziyaret etmek isterseniz; Aşk Tüneli'nde yürüyebilir, piknik yapabilir ve mutlu insanlarla dolu güzel bir gün geçirebilirsiniz.