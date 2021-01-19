Ülkede bir ilk: Vegan restoran Michelin yıldızı aldı

Gastronomi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Fransa’nın Ares kentindeki ONA isimli restoran Michelin yıldızı kazandı. Ülkenin güneybatısındaki şehirde açılan lokantada hiçbir hayvan ürünü kullanılmıyor.

Fransa’da ilk kez vegan bir restoran dünyanın en prestijli ve bilinen ödülü olan Michelin yıldızı alırken, restoranın kurucusu Claire Vallee, “2016’da açıldığımızda bankalar bize kredi vermemiş, vegan restoranların geleceğinin parlak olmadığını söylemişti. Fakat bugün Michelin’den yetkililer arayıp haberi verince şok oldum” dedi.

Michelin’den yetkililer, Vallee’nin restoranının bir Michelin yıldızı aldığını ayrıca geçen yıl uygulamaya başlanan “yeşil yıldız” ödülünü de kazandığını duyurdu. Bu ödül, etik kurallara uyan işletmelere veriliyor.

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