Her ülkenin yemeği, dini inancı, yaşam biçimi, kültürü ve yöresel kıyafeti farklılık gösterir. Ülkelerin kültürlerini yansıtan geleneksel kıyafetleri ise o ülkenin tarzını ve yaşam biçimini en iyi şekilde yansıtır. İşte yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken ülkelerden bazıları...

İskoçya

İskoçya'da erkeklerin giydiği yöresel kıyafet, iğne ile tutturulmuş kısa bir etek olan Kilt'tir. Kilt ilk olarak 16. yüzyılda genç ve yetişkin erkekler tarafından giyilmiştir. Ama günümüz İskoçya'sında resmi törenler ve etkinliklerde sıklıkla tercih edilir. Kiltin yanı sıra ceket, yelek, uzun çorap ve küçük çanta da kullanılır. Bunlar İskoçya erkekleri tarafından özel günlerde giyilir.

Eteğin önüne asılan kürk torba ise ilginç bir görünüme sahiptir. Bu torba, cep görevi görür. Kiltlerin altına ne giyilir derseniz de genellikle altı sert av ayakkabıları giyilir. İskoçya'daki kadınların giydiği kareli elbiseler ise oldukça sevimli görünür. Elbiselerin altına da ince ayakkabılar giyilir. Bu ayakkabılar her ne kadar erkeklerinkine benzer olsa da, daha incedir. Aksesuar olarak da gayet şık ve ekose desenli şallar kullanılır.

Japonya

Japonya'nın geleneksel kıyafet olan kimonoyu bilmeyen yoktur. Kimonoların birçok farklı çeşidi vardır. Göze oldukça hoş gelen kimonolar, tüm vücudu sarar ve birçok kattan oluşur. Üst üste sarılan kumaşlar ise bel kısmından geniş bir kuşakla vücuda bağlanır. Japonya'nın geçmişine bakacak olursanız, bu tarz kıyafetlerin kadın ve erkeklerin ortak tercihi olduğunu anlayabilirsiniz.

Ama günümüz Japonya'sında bu durum farklılık gösterir. Saten ve renkli kimonolar kadınlara aitken, daha düz desenli kimonolar ise erkeklere aittir. Ayrıca kadınların kimonosunun daha uzun kollu ve işlemeli olduğunu, erkeklerin kimonolarının ise genellikle daha sade olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Hindistan

Hindistan'ın geleneksel kıyafeti Sari'dir. Dikdörtgen şeklindeki bu kıyafet 4 metre uzunluğunda olup, genellikle kısa kollu ve sırt dekoltelidir. Üzerindeki nakış işlemelerle oldukça şık olan Sari, gayet zarif görünür. Sari, keten ya da ipek kumaştan imal edilir. Ayrıca birçok rengi vardır. Özel günlerde giyildiği gibi günlük hayatta da giyilir. Üzerinde yer alan motifler ise tapınaklardan, saraylardan ve resimlerden ilham alınarak işlenir.

Erkeklerin kıyafetlerini incelediğinizde ise kadınlara göre daha sade olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Çoğunlukla krem ve beyaz renk tercih eden erkeklerin ayakkabıları da bu renklerde olur. Üste de ince bir şal atılır.



Azerbaycan

Azerbaycan'ın geleneksel kıyafeti, Kafkas kıyafeti olarak bilinir. Özellikle özel günlerde giyilen bu yöresel kıyafet, Kafkasya kültürünün izlerini taşır. Bir anlamda da tarihi yansıtır diyebilirsiniz. Kesimi son derece zariftir ve özel nakışlarla süslenir. Kadınların bellerine altın bantlar takılır. Erkeklere özgü kıyafet ise tamamen siyah ve dore rengidir.

Oldukça dikkat çekici olan çizme görünümlü özel ayakkabıları ise dize kadar çekilir. Kadınların kıyafetleri; uzun işlemeli etekler, ipek gömlek ve üzeri işlemeli cepken yeleklerdir. Kafalara ise boncuklu ya da işlemeli başlıklar takılır. Erkeklere ise ipekten gömlekler, bol pantolonlar ve işlemeli uzun cepkenler giydirilir. Bu yöresel kıyafetler ise fes ya da başlık ile tamamlanır. İşte Azerbeycan'ın yöresel kıyafeti bu şekildedir.



Bulgaristan

Bulgaristan'ın yöresel kıyafetleri, Bez ve Ferace olmak üzere ikiye ayrılır. Bu isimleri daha önce duymadıysanız da son derece normal. Çünkü fazla bilinmezler. Feraceler genellikle siyah ve lacivert gibi koyu renkte olur. Yöresel giysilerde kullanılan bezin ise kare şeklinde bir şal olduğunu görebilirsiniz.

Bu bezlerin çizgilerinin genişliği ve rengi de her köye göre değişir. Neden derseniz, bezler ve feraceler bulundukları bölgelerin mevsimine göre kumaş bakımından farklılık gösterir. Bellerine ve boyunlarına da altın sarısı detaylar asılarak kıyafetlerine hareket katılır.



Arabistan

Arabistan'ın geleneksel kıyafeti Kandura'dır. Arap giysisi olarak bilinen Kandura, beyaz renktedir ve uzundur. Erkekler tarafından giyilen bu Arap giysisi, oldukça bol bir kesime sahiptir. Tagıyah ise kıyafetin üzerine takılan beyaz bir örme kafatası örtüsüdür.

Ayrıca giydikleri Kandura giysisi, pamuktan imal edilir ve mevsime uygun olarak yapılır. Arabistan'ın geleneksel kıyafetleri, gördüğünüz üzere son derece sade ve beyaz ağırlıklıdır.

İran

İran'ın geleneksel kıyafetlerinde başörtüsü başta gelir. Ayrıca kıyafetlerin dikiminde altın sarısı rengi sıklıkla kullanılır. Özellikle Türkmen ve Zerdüşt inancına sahip kadınlarda başörtüleri çok farklı şekillerde kullanılır. Beluçi kadınlarının geleneksel kıyafetlerinde başörtüsünün yerini sarık alır. Bunun nedenine gelecek olursanız, bölgenin iklim şartlarına uygun bir örtü türü olmasıdır.

Kürt kadınlarına da fırfırlı etekler ve uzun kollu bol gömlekler giydirilir. Aynı zamanda kenarları motiflerle ve nakışlarla süslenir. Eskiden yelek gibi giyilen bir tür ceket üzerine rengarenk pullar, altın ya da gümüş sikkeler dikilir.

Meksika

Meksika'nın geleneksel kıyafetlerinde neredeyse her renk bulunur. Avrupa unsurlarının karıştırıldığı kıyafetlerde genel olarak elyaf pamuk, yün ve ipek kumaş kullanılır. Konu Meksika kıyafeti olunca da akla gelen ilk şeyin yuvarlak ve büyük geleneksel Meksika şapkası olduğunu bilirsiniz.

Meksikalı erkeklere çizme ve Guayebera adı verilen gömlek giydirilir. Guayebera, beyaz renkte bir gömlektir. Ayrıca serin tutma özelliğinden dolayı da oldukça tercih edilir. Kadınların yöresel kıyafeti ise altı fırfırlı uzun ve renkli eteklerdir. Bu yöresel kıyafetlere göz attığınız zaman, harika bir görsel şölenle karşılaşabilirsiniz.



Kaynak: Tatil sepeti