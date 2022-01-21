Uludağ’da sömestr yoğunluğu: Oteller yüzde 90 dolu
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Yarıyıl tatilini Uludağ’da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu.
Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ’da, sömestr tatili ile hareketlilik arttı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.
Otel yöneticisi Harbi Türk, “Bütün oteller neredeyse yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Sömestr tatilinin ortalarında rezervasyonları kapatırız. Şu an gayet güzel gidiyoruz” dedi.
KAR KALINLIĞI 86 SANTİMETREYE ULAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Uludağ’a 7 gün boyunca aralıksız kar yağacağını bildirdi.
Hava sıcaklığının gün içinde en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise eksi 14 olacağı belirtildi.
Kar kalınlığı ise oteller bölgesinde 86 santimetreye ulaştı. (DHA)