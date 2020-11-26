Uludağ’da yapay kar sürprizi

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da özel bir işletme tarafından makineyle yağdırılan suni kar, çocukları sevindirdi.

Uludağ’da henüz kayak sezonunu başlatacak seviyede kar yağmadı. Bunun üzerine özel bir işletme, suni kar makinesiyle kar yağdırdı. Hava sıcaklıklarının eksinin altına düşmesiyle kar makinelerini çalıştıran işletme, bir hafta sürecek çalışmaların ardından Uludağ’ın ilk kayak pistini kuracak.

Günübirlik ziyaretçilere sürpriz olan pistin ilk misafirleri ise çocuklar oldu. Anneleriyle Uludağa’ çıkan Emir Ali ve Enes Gölpınarlı karın keyfini çıkarırken, diğer vatandaşlar da pisti ziyaret edip hatıra fotoğrafı çekildi.

“KAR GÖRMEYİ BEKLEMİYORDUK”

Uludağ’a günübirlik çıkan Nurçin Gölpınarlı, “Çocuklarla bugün Uludağ’a geldik. Aslında bugün kar görmeyi beklemiyorduk. Çok güzel bir uygulama, mutlu olduk” dedi.

Suni kar makinesi tarafından yağdırılan karla yapılacak pistle ilgili bilgi veren Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, “Dün akşam hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdırmaya başladık. Tahmin ediyorum ki aralık ayının ilk haftası hem kayakçılar için hem de izin alınabilirse kızakçılar için pistimiz hazır olacak. Kendi kızağını getirenler buradan ücretsiz faydalanabilecek kaymak isteyenler de 5-10 liraya kayabilecek” diye konuştu. (DHA)