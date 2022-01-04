Uludağ’da yılbaşında 85 bin kişi ağırlandı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yılbaşı tatilinde yıllar sonra eski günlerine döndü. 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında Uludağ'ı ziyaret edenlerin sayısı 85 bin 667 kişi olarak kayıtlara geçti.

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Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, yılbaşında yoğun ilgi gördü.

Otellerin tam kapasite doluluk oranıyla yılbaşına girdiği zirve, 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 85 bin 667 kişiyi ağırladı.

EN ÇOK ARAP TURİSTLER RAĞBET GÖSTERDİ

Yerli turist sayısının ağırlık gösterdiği Uludağ, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve Azerbaycan’dan gelen tatilcileri ağırladı.

Otel ücretlerinin kişi başı gecelik 3 bin 500 lira olduğu Uludağ’da, yeni yılın ilk hafta sonunda pistlerde adım atacak yer kalmadı.

200 JANDARMA PERSONELİ GÖREV YAPTI

45 jandarma personelinin görev yaptığı Uludağ’da, bu sayı yılbaşı tatili boyunca 200’e çıkarıldı.

Yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkartıldığı Uludağ’da kayıtlara herhangi bir adli vaka geçmedi. (DHA)

