Uludağ’ı 40 günde 887 bin kişi ziyaret etti

Uludağ'da sezonun bitmesine sayılı günler kala, ziyaretçi sayıları da belli oldu. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'ı, 1 Ocak ile 11 Şubat arasında 887 bin 200 kişi ziyaret etti.

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Türkiye’nin 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ’da sezon 17 Aralık’ta açıldı.

Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, ocak ayında 675 bin kişiyi ağırlarken, 93 bin 28 araç oteller bölgesine giriş yaptı.

675 bin kişiden, 85 bin 667’si 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında yılbaşı tatilini geçirmek üzere zirveye çıkan misafirler olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 11 Şubat itibarıyla Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) aktif hale getirildiği gişelerden, 1-11 Şubat tarihleri arasında 32 bin 450 araç ile 212 bin 200 kişi geçiş yaptı.

Uludağ, 2021 yılında ise 1 milyon 810 bin kişiyi ağırladı. Oteller bölgesine giriş yapan araç sayısı ise 600 bin olarak açıklandı.

PİSTLERDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Sezon boyunca yerli turist sayısının ağırlık gösterdiği Uludağ, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve Azerbaycan’dan gelen tatilcileri de ağırladı.

Günübirlik tatilcilerin de hafta sonları akın ettiği Uludağ’da, pistlerde adım atacak yer kalmadı.

2018 yılında HGS’nin kurulduğu Uludağ Milli Parkı gişelerinden, 11 Şubat itibarıyla nakit ödeme ile geçişler de kaldırıldı. Tatilciler artık HGS ile oteller bölgesine giriş yapabilecek (DHA)

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