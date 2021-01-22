Uludağ’ı hiç bu açıdan görmediniz

Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Keles'e bağlı Gököz Göleti beyazlara büründü. Gököz Göleti’nin dronla çekilmiş görüntüleri, pandemi sürecinde kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenleri heyecanlandırdı.

Uludağ'ın arka yüzü Keles Gököz Göleti kış aylarında da güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'ın güney yamacındaki Gököz Göleti'nin beyaz gelinliğini giymiş hali havadan görüntülendi.

Ağaçların yansımalarının vurduğu göletin bulunduğu bölge, doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu. Kısıtlama kurallarına uygun bir şekilde tatil yapan vatandaşlar, kar ve doğanın tadını doyasıya çıkardı.



Gököz’de yaşayan Arif Doğru, “Burası yazın başka, kışın bir başka güzel” dedi. Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Gököz Göletinden çekilen Uludağ manzaralı fotoğraflar kartpostalları aratmadı.



İHA

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