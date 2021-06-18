Uludağ’ın puslu zirvesinde bilinmeyene yolculuk

Kış turizminin merkezi Uludağ, kış aylarında olduğu kadar yaz aylarında da hareketli.

Karların erimesi ve tabiatın canlanması ile dağın alçak kesimlerinde bahar havası yaşanırken, 2 bin 543 metre yükseklikteki zirve ve beraberindeki yüksek tepelerde kar kütleleri halen erimedi.

Uludağ’ın zirvesinde çok az kişinin bildiği kar kuyuları ile içlerinde bulunan delikleri Bursalı dağcılar yerinde görüntüledi.

Uludağ’ın kuzey yüzünün en doğusunda bulunan Balabancık Yaylası’nda kamp yapan Bursalı dağcılar, daha sonra zirveye zorlu tırmanış gerçekleştirdi.

Kuzuyatağı tepe ile kar kuyularını ve içinde bulunan delikleri gezip görüntüleyen dağcılar, Uludağ sırt hattındaki yürüyüşlerini de havadan görüntüledi.

“DOĞAL OLUŞUMLAR KIRILMIŞ”

Bölge ile ilgili bilgi veren Bursalı tecrübeli dağcı İsmet Şentürk, yolculuklarını şöyle anlattı:

“Uludağ sırt hattının en doğusunda pek fazla bilinmeyen farklı bir arazi yapısı var. Bölgede yaptığımız yürüyüş sırasında Kuzuyatağı tepede bulunan mağaranın bir bölümünü gezdik. Mağara içinde dikit ve sarkıtların tahrip edilmiş olduğunu görünce şok olduk. Yüz binlerce yılda meydana gelen bu doğal oluşumlar neden ve niçin kırılır anlaşılır gibi değil.” (İHA)



İlginizi Çekebilir Doğaseverlerin öncelikli kaçış noktası...