Uludağ’ın ‘Robinson Crusoe’su salgını 1 ay sonra öğrendi

Bursa Uludağ'da 7 yıldır teknolojiden uzak, ormanda barakada yaşayan İlhan Budak (36), corona virüsü salgınını 1 ay sonra öğrendiğini söyledi. Çevresinde 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'su olarak bilinen, katıldığı maraton koşularında birçok başarı elde eden Budak, "Sevgi ve spor yapma tutkusu sebebiyle burada yaşıyorum" dedi.

Kayseri’de 1 yaşındayken babası hayatını kaybedince annesiyle Bursa’ya gelen İlhan Budak, çeşitli sebepler nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. 18 yaşına gelince kurumdan ayrılan İlhan Budak, fabrika ve okullarda bekçilik yaparak geçimini sağladı.

Mesai saatleri dışında her gün Uludağ’a yürüyen Budak, koşu maratonlarına katılmaya karar verdi. Hem çalışıp hem de koşu idmanlarını sürdüren Budak, farklı tarihlerde katıldığı yarışlarda birçok başarı elde etti.

Şehir yaşamının kendisine uygun olmadığını düşünen Budak, 7 yıl önce Uludağ’da yolu olmayan ormanlık alanda kendi imkanlarıyla baraka inşa etti.

Elektrik olmayan barakada teknolojiden uzak bir yaşam süren Budak, suyunu ise ormanın içinde akan çeşmelerden sağlıyor.

Telefon kullanmayan Budak, elma sirkesi yapıp, satarak kazandığı parayla 1,5 saat yürüyerek gittiği Zeyniler köyünden temel ihtiyaç malzemelerini alıyor.

‘ULUDAĞ’IN ROBİNSON CRUSOE’SU DİYE TANIMLIYORLAR

Günde ortalama 50 kilometre yol yürüdüğünü belirten İlhan Budak’a, bölgedeki insanlar ‘Uludağ’ın Robinson Crusoe’su diye tanımlıyor.

Budak, lise mezunu olmak için bazı yardımseverlerin getirdiği kitaplarla ders çalışmayı da ihmal etmiyor.

SALGINI 1 AY SONRA ÖĞRENDİ

Corona virüsünü Türkiye’de ilk vaka görülmesinden 1 ay sonra dağcıdan öğrendiğini belirten Budak, köye yürüdüğü zaman sokaklarda kimseyi görmediği zaman da sokağa çıkma kısıtlamasını öğrendiğini söyledi.

Doğada yaşamaktan mutlu olduğunu vurgulayan İlhan Budakın tek isteği ise maraton yarışlarında kendisine sponsor olacak bir kurum bulmak.

“BURADA HAYAT ÇOK GÜZEL”

İlhan Budak, “Doğal sirke yapıp satıyorum. Hayat burada çok güzel. Zor yönleri de var ama güzel yanları da var. Kitap okuyorum, spor yapıyorum. Odun kesiyorum. Buradan geçen dağcılara çay demliyorum. Ormanda yürüyüş yapıyorum. Zamanım böyle geçiyor. Ağırlık çalışmak için kendime bant yaptım. Ormanda koşu yaptığım için koşu bandına gerek duymuyorum. Egzersiz yapmak için küçük aletlerim var. Telefon kullanmıyorum. Sevgi ve spor yapma tutkusu sebebiyle burada yaşıyorum” dedi.

Lise eğitimine açık öğretimden sürdürdüğünü belirten Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

* 2017 yılında Uludağ Maratonu’na katıldım. Orada derece aldım. Zeyniler Köyü’nde yapılan bir yarışmaya katıldım. Uludağ Oteller Bölgesi’nde yapılan 70 kilometrelik parkuru da dereceyle tamamladım. Bodrum’da 100 kilometre üzeri bir parkurda koştum. Bu parkur 18 saat sürdü.

* Bursa’da kent koşuları oluyor. Kazancı’daki koşulara katıldım. Antrenmanlarımı Uludağ’da yapıyorum. Koşuları, hocalarım bana haber veriyor. O şekilde haberim oluyor.” (DHA)