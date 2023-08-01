UNESCO: Venedik tehlike altındaki dünya mirasları listesine alınmalı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İtalya’nın kanallar ve gondollar şehri olarak ün kazanmış turizm merkezlerinden Venedik şehrinin tehlike altındaki dünya mirasları listesine alınması önerisinde bulundu.

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UNESCO Danışma Kurulu tarafından sunulan karar taslağında, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 10-25 Eylül’de yapılması planlanan Dünya Mirası Komitesi’nin 45’inci genişletilmiş toplantısı öncesinde İtalyan hükümetine çağrıda bulunuldu.

21 ülkenin temsilcisinden oluşan Kkomite, yılda bir kez toplanaraktehlike altındaki dünya mirasları listesini tekrar gözden geçiriyor.

Taslakta, İtalyan hükümeti yıllardır turist yoğunluğu ve iklim değişikliğinin etkileriyle boğuşan Venedik’in “uzun süredir devam eden sorunlarını” çözmek için “azami özveri” göstermeye çağrıldı.

Hükümetin özellikle kitle turizmi, kalkınma projeleri ve iklim değişikliği gibi konularda yeterince ilerleme kaydedemediği aktarılan taslakta, turizm ve iklim değişikliği gibi sorunların binalarda ve kentsel alanlarda bozulmaya ve hasara yol açtığı belirtildi.

Taslakta, söz konusu sorunların, tarihi şehrin “kültürel ve sosyal kimliğini bozduğu ve kültürel, çevresel ve peyzaj niteliklerinin ve değerlerinin bütünlüğünü tehdit ettiği” kaydedildi.

Avrupa kültür ve sanat hayatına damgasını vurmuş pek çok sanatçıya ev sahipliği yapmış Venedik, son yıllarda iklim değişikliği ve turizm kaynaklı problemlerle boğuşuyor. Şubat ayında şehirde yaşanan şiddetli kuraklık, gondolların, su taksilerinin ve ambulansların bazı kanallardan geçmesini imkansız kılarken, Kasım 2019’da yaşanan sel nedeniyle bazı tarihi yapılar tehlike altına girmişti. (AA)