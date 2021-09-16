UNESCO’nun 17 kültürel mirasında foto safari başlıyor

Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdiği projeyle UNESCO'nun 17 kültürel mirasında foto safari turları başlıyor.

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Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) bir araya gelerek, UNESCO Touristica Photo Safari sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Projenin detayları İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Projeyle, sektörde yeni çalışmaların yapılması ve kültür turizm gelirlerinin artırılması hedefleniyor. 22 Eylül'de Kapadokya'dan başlayacak projenin 2022 Mayıs'ta İstanbul'da sona ermesi planlanıyor.

YARIŞMAYA CEP TELEFONUYLA DA KATILIM OLACAK

Bu yıl safariye Türk, Rus ve Ukraynalı fotoğrafçıların katılacağını belirten

Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, şunları söyledi:

“Önümüzdeki yıl safariye, her ülkeden fotoğrafçılar dahil olabilecek. Aslında Türkiye’de 19 asıl unsur var, bir tanesi Malatya Aslantepe, daha geçen ay olduğu için safariye dahil edemedik. Sivas'ta ise restorasyon devam ettiği için proje kapsamında değil. Ama önümüzdeki sene hem asıl hem de aday unsurlarımız projeye dahil edilecek. Yarışmaya cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle katılabilirsiniz. Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşturduğumuz bir seçici kurulumuz bulunuyor. Hatta Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu da projemizde yer alıyor. Her tur için ayrı oylama olacak. Oylama neticesinde birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin liralık para ödülümüz var. İstanbul'da tamamlanacak safarinin sonunda ise birincilerin birincisi seçilecek, o kişiye de 20 bin liralık para ödülü verilecek.”

FOTOĞRAFLAR TÜRKİYE’NİN TANITIMINDA KULLANILACAK

Turlarda çekilen fotoğrafların, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve TGA’nın yurt dışı tanıtımlarında kullanılacağına dikkat çeken Karaduman, “Ayrıca Türkiye’nin farklı illerindeki AVM’lerde dereceye giren fotoğraflar için sergiler düzenleyeceğiz. Projenin internet sitesinde de sanal sergi oluşturacağız. Pandemi nedeniyle bu yıl Avrupalı fotoğraf sanatçılarını davet edemedik, önümüzdeki sene kapsamı genişleteceğiz. 10 yıllık bir proje olarak planlıyoruz. Çerçevemiz UNESCO mirası olacak” dedi.

AÇIK HAVADA OLACAK TURLARA 80 KİŞİ KATILABİLECEK

Bütün turların açık havada, 70-80 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyen Karaduman, “Gittiğimiz ile göre günleri değişecek. Kapadokya 4 gün, Xanthos 2 gün sürecek. Gittiğimiz yerlerde UNESCO miraslarının fotoğraflarını çekeceğiz. Bulunduğu alanında verdiği kültürel değerler de çekilecek. Bunlar ayarışmada oylamaya tabi tutulacak. 8 ayda bin 500 katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de foto safari turizmi algısını daha da geliştirerek Türk turizmine katkıda bulunmaya çalışacağız” diye konuştu.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Projenin seçici kurul üyeleri arasında olan isimler şöyle: “Faruk Akbaş (Fotoğraf Sanatçısı, Gezgin, Yazar), Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı, İçerik Üretici), Prof. Oktay Çolak (Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen), Ömer Serkan Bakır (Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Erkan Tabakoğlu (Fotoğraf Sanatçısı), Ali Murat Coruk (Fotoğraf Sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdürü), Serdar Karaduman (Art Director).”

PHOTO SAFARİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ ŞEHİRLER

22 Eylül’de Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'dan başlayacak safarinin gerçekleşeceği iller şöyle:

“Bursa ve Cumalıkızık, Safranbolu (Karabük), Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) – Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul” (DHA)