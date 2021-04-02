Ünlü milyarder, yeni adasında turizm sezonunu açıyor

Havayolları, lüks seyahat hizmetleri, uzay turizmi, telekom, müzik gibi pek çok alanda faaliyet gösteren ve 4,9 milyar dolar değerinde serveti olduğu tahmin edilen Richard Branson, ikinci adasını da hizmete açıyor.

1978 yılında Necker Adası'nı satın alan ve burada pek çok ünlü konuğu ağırlayan Branson, 2007 yılında da 10 milyon dolara Moskito Adası'nı satın almıştı. Branson, 125 dönümlük adayı satın aldıktan dört yıl sonra adaya yol yapmaya ve altyapısını geliştirmeye başladı. 2015 yılına kadar devam eden bu çalışma, özel konutların inşaatı ile devam etti. Branson, bu esnada adadaki diğer dokuz özel arsayı da villaya dönüştürülmesi için kimliği açıklanmayan alıcılara satmıştı. Bugün, adada Branson Estate ile birlikte 10 ayrı konaklama alanı daha bulunuyor.



Branson Estate'te 1 Haziran – 30 Eylül aralığında tek gece konaklamanın fiyatı 25 bin dolardan başlıyor. Bu fiyat sezonun yoğun olduğu dönemlerde 33 bin dolara çıkarken; Şükran Günü gibi özel günlerde 35 bin doları buluyor. Bu da Branson Estate'te bir haftalık konaklamanın fiyatını çeyrek milyon doların üzerine çıkarıyor.

Branson Estate; Headland House, Mangrove Villa ve Beach Villa olmak üzere üç villadan ve toplam 11 yatak odasından oluşuyor ve her üç villanın da kendi ait yüzme havuzu bulunuyor. Branson Estate'in kalbi ise; üç yatak odası ile Headland House…



Branson Estate’te ayrıca bar ve ortak oturma alanları yer alırken tenis kortları, spor salonu ve yüzme malzemeleri sağlayan bir su sporları merkezi de konukların ihtiyaçlarını karşılamak için bekliyor.



Branson Estate'te rezervasyon yapmak isteyen konukların sıkı bir COVID-19 test sürecini de göze almaları gerekiyor. Konuklardan adaya ulaştıklarında 24 saat karantinada kalmaları istenirken, ortak alanlara ulaşabilmeleri için de COVID-19 testinin uygulanması gerekiyor. Branson, pandemi nedeniyle özel adalara, villalara taleplerin arttığı bir dönemde Branson Estate'i hizmete açarak da ayrıca ilgi çekmeyi başarıyor.