Ünye gezilecek yerler: Karadeniz’in plaj ilçesi Ünye’nin gezilecek, turistik yerleri…

Plajları ile ünlü Ünye, Ordu'nun en büyük ilçesi. Ünye Kalesi, Tozkoparan Kaya Mezarı, Hamamlar, Yunus Emre Türbesi gibi pek çok tarihi ve turistik yeri barındıran Ünye'yi daha yakından tanıyalım...

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Karadeniz’in en uzun ve en temiz kumsallarına sahip Ünye için Karadeniz’in incisi derler. Rum ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Ünye’nin geçmişi Paleolitik döneme kadar gider. Hititler, İskitler, Romalılar, Bizans ve Osmanlı egemenliklerinde kalan Ünye’nin tarihi ve turistik yerlerini sizler için derledik…

ÜNYE’NİN GEZİLECEK YERLERİ

ÜNYE KALESİ

Ünye’nin 7 kilometre batısında volkanik bir tepe üzerinde kurulu. Kalenin etek kısmı oyularak yapılmıştır. Kale çevre yüzeyine göre çok yüksek olduğu için 6.-7. yüzyıllarda müstahkem mevki olarak kullanılmıştır. Girişi antik Grek tapınaklarındaki gibi alınlık formunda düzenlenmiş, yanları iç bükeydir ve kavislidir. Pontus Krallığı devrine tarihlenen kalede, kaya mezarları ve yine kayaya oyulmuş delhizler ve kabartma duvar resimleri bulunuyor. Kalede bunların dışında mağaralar ve kuyular da bulunmaktadır.

ASARKAYA MİLLİ PARKI

Ünye’ye 6 kilometre uzaklıktaki park, deniz seviyesinden 385 metre yükseklikte. Asarkaya Milli Parkı, Karadeniz’i, Ünye Limanını ve Ünye’yi panoramik olarak seyredebileceğiz çam ormanları içerisindeki yeşili bol seyiri muhteşem, geniş piknik alanları, çocuk parkları, spor alanları, aerobik alanları ile gezip görülmesi gereken yerlerden birisidir.

DOĞU KARADENİZ’DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

AYA NİKOLA

Çamlık mevkiinde yer alan yarımada ve üzerinde bulunan kalıntılar, halk arasında Aya Nikola adıyla biliniyor. Tarihi kayıtlara göre adanın civarında Rum köylerinin olduğu, buranın küçük bir balıkçı köyü olan “Calamarka” olarak adlandırıldığı ve bu bölgede yaşayan balıkçıların ava çıkmadan önce avlarının bereketli geçmesi için burada dua ettiği biliniyor. Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen kilisenin 20. yüzyıl başlarına kadar, denizciler için halen önemli bir kült merkezi olarak kullanılmaya devam ettiği biliniyor. Kilisenin oldukça küçük olmasına rağmen, anakara tarafındaki yapı kalıntılarından dolayı önemli bir hac merkezi olduğu belirtiliyor. Adayı kıyıya bağlayan köprü duvar, günümüzde kısmen mevcut bulunuyor. Diğer kısmıyla ilgili ise özellikle denizin çekildiği dönemlerde konumunu ele veren taş kalıntıları görünüyor. Kiliseyle bağlantılı bir sarnıç olarak nitelendirilen kalıntılar da tam bu noktada köprü duvar kalıntılarıyla ilişkilendiriliyor.

YUNUS EMRE TÜRBESİ

Tasavvuf şairi Yunus Emre’nin mezarı, Kiraztepe mevkiinde yer alıyor. Yaşadığı yılların belli olmaması gibi kabrinin nerede olduğu da kesin olarak bilinmeyen Yunus Emre’nin Türkiye genelinde 10'un üzerinde mezarı bulunmaktadır. Ünye'deki mezarın türbe haline getirilmesi ve Yunus Emre'nin mezarı olarak kabul edilmesinin bir sebebi de yazdığı bir şiiri: “İndik Urum'a kışladık, Çok hayr-u şer işledik, Oney oldu son durak, göçtük Elhamdülillah.” Ünye'nin eski adı olan Oney için böyle bir dörtlüğü bulunan Yunus Emre'nin bu sebepten dolayı burada vefat edip Ünye'ye defnedildiği düşünülmektedir.

TOZKOPARAN MAĞARASI VE KAYA MEZARI

Ünye İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta Gürpınar köyünde bulunmaktadır. Mağaranın girişinde her iki köşede de hayvan figürleri yer almaktadır. İçinde de çeşitli insan ve hayvan figürleri mevcuttur. Bu mağaralarda ve mezarlarda demir ve bakırdan yapılmış, ölünün gömülürken yayına konulan süs eşyaları ile insanların kullandığı çakmak taşlarından yapılmış kesici aletler bulunmuştur. Mezar girişinde büyük yuvarlak kemerli ve derin iniş vardır, buradan içiçe iki odaya geçilmektedir.