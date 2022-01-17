Uzakdoğu’nun egzotik nehri: Mekong…

Mekong Nehri, Çin'de doğarak Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam topraklarından geçen dünyanın 12., Güneydoğu Asya'nın 7. en uzun nehri...

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Toplamda 4.900 km uzunluğa ulaşan Mekong Nehri bölgede 60 milyondan fazla insanın gıda, gelir kaynağı, sağlık ve kültürel kimlikleri açısından büyük öneme sahip. Nehir, son yıllarda düzenlenen özel turlar sayesinde, geçtiği yerlere turizm geliri de sağlıyor.

Bunda, geçtiği yerlerde oluşturduğu ekolojik çeşitlilik ve kendine özgü yaşam kültürünün etkisi büyük. Mekong Nehri kıyısına ve nehir suyu üstüne kurdukları evlerde yaşamlarını sürdüren milyonlarca kişi, alışveriş ihtiyaçlarını bile kayık ve teknelerin kullanıldığı ‘yüzen pazarlar’la karşılıyor.

Nehir boyunca Uzakdoğu’nun önemli eserleri de konuşlanmış durumda. Bunlar arasında en önemlisi UNESCO tarafından da Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Angkor Wat Tapınağı. Doğduğu Himalayalardan, döküldüğü Pasifik Okyanusuna kadar sayısız kola ayrılan, kıyısında binlerce köy ve kentin konuşlandığı Mekong Nehri üzerinde çok sayıda köprü ve baraj da yer alıyor.