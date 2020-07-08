Uzaya balonla turist gönderme dönemi yaklaşıyor
Basınçlı kapsüllerin hidrojen gücüyle çalışmasıyla işlev kazanan balonlar, Alaska'da Kodiak'daki Pacific Spaceport Complex'den kalkacak.
Araçlara Spaceship Neptune ismini veren şirketin CEOsu Mark Lester, birkaç yıl içinde sistemin hazır olacağını duyurdu. 6 saatlik yolculuk için her uzay turisti 125,000 bin pound ödeyecek.
Balonlardaki teknoloji, NASA'nın uzaya gönderdiği dev teleskoplardan esinlenilmiş.
Şirket, önümüzdeki yıl ilk insansız test uçuşunu yapmayı planlıyor.