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Uzaya balonla turist gönderme dönemi yaklaşıyor
Uzaya balonla turist gönderme dönemi yaklaşıyor
ABD’de Florida merkezli bir şirket, uzaya balonla turist çıkarmayı planlıyor. Space Perspective isimli şirketin tasarladığı balonlar 8 yolcu 1 de mürettebatı alabilecek.
Seyahat 8 Temmuz 2020 - 12:04

Basınçlı kapsüllerin hidrojen gücüyle çalışmasıyla işlev kazanan balonlar, Alaska'da Kodiak'daki Pacific Spaceport Complex'den kalkacak.

Foto: DepoPhotos

Araçlara Spaceship Neptune ismini veren şirketin CEOsu Mark Lester, birkaç yıl içinde sistemin hazır olacağını duyurdu. 6 saatlik yolculuk için her uzay turisti 125,000 bin pound ödeyecek.

Foto: DepoPhotos

Balonlardaki teknoloji, NASA'nın uzaya gönderdiği dev teleskoplardan esinlenilmiş.

Foto: DepoPhotos

Şirket, önümüzdeki yıl ilk insansız test uçuşunu yapmayı planlıyor.

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