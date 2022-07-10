Uzungöl’de konaklayacak yer kalmadı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yaz turizm sezonu hareketli geçiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yanı sıra Körfez ülkelerinden turist kafilelerinin gelişiyle Uzungöl’de otellerde tam doluluk seviyesine ulaşıldı.

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Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor.

Kentte bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail’den ‘charter’ seferlerle turist kafileleri ile misafirlerin ağırlandığı Uzungöl’de, otel, pansiyon ve dağ evlerinde tam kapasite doluluk seviyesine ulaşıldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bölgeye akın eden turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıp, fotoğraf çektiriyor.

“YER KALMADI”

Turizmci Murat Akyüz, “Her gün yoğun geçiyor. Suudilerin de gelmesiyle tam doluluk oranına ulaştık. Ürdün, Dubai, Katar, Kuveyt ve Suudili misafirlerin çoğu göl çevresinde değil bölgeye yakın olan diğer otellerde de kalmak zorunda kalıyor. Böyle bir yoğunluk bekliyorduk. Turizm sezonunun burada iki ay daha uzamasını bekliyoruz. Eylül ve ekim ayları için rezervasyonlar alınıyor. Yer kalmadı, misafirlerin çoğu konaklayamadan geri dönüyor” dedi.

Erzurum’dan Uzungöl’e gezmeye giden Kübra Gültekin de “Çok alabalık. Yaz sıcağı yok. Tatlı bir serinlik ve muhteşem bir doğa insanı karşılıyor. Burası muhteşem bir yer” ifadesini kullandı. (DHA)