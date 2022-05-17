Uzungöl’e Gürcü turistlerden yoğun ilgi

Doğu Karadeniz'in en fazla turist çeken noktalarından olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, bugünlerde Gürcü turistleri ağırlıyor.

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Uzungöl, 2022 yılı turizm sezonunda turist portföyüne yeni bir turist kitlesi daha ekledi. Son zamanlarda özellikle Orta Doğu ülkelerinden Uzungöl’e giden Arap ve İranlı turistlere ek olarak Gürcü turistler de yöreyi ziyaret etmeye başladı.



Uzungöl’e Gürcistan’dan son bir ay içerisinde onlarca turist grubu giderken, Gürcü turistler seyahat acenteleri ve rehberler eşliğinde Uzungöl’ü ve yaylalarını geziyor.

Gürcü turistler yöresel mutfağı tatma imkanı bulurken, yemekten sonra da ülkelerinin halk oyunlarını oynayarak gönüllerince eğleniyor.

Gürcü turistleri Uzungöl’e götüren turizm acentesi Yusuf Topçu “Orta Doğu’dan Doğu Karadeniz’e olan taleplerin yanı sıra son dönemde Gürcistan’dan da bölgemize turist akını olmaya başladı. Eskiden bizim ülkemizden Gürcistan’a Batum’a turist götürürken şimdi oradan bölgemize bir akın var. Bunda dolar ve Gürcü levası karşısında Türk lirasının değer kaybetmesinin de etkisi büyük” dedi. (İHA)

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