Balkanların incisi Romanya, el değmemiş ormanları, muhteşem şatoları, göz kamaştırıcı yapıları, vampirler diyarı Transilvanya ve Drakula şatosu ile turistlerin ilgisini çekiyor. Romanya’nın güneyinde ülkenin en fazla ziyaret edilen şehri başkent Bükreş bulunuyor. Adeta yeşilin ve parkların arasına yerleşmiş olan Balkan harikası Bükreş, Avrupa’nın en büyük 6. şehri olma özelliğini koruyor. “Balkanların Paris’i” olarak anılan şehir, gerçekten Fransa’nın başkenti Paris’i andırıyor. Paris’te bulunan Zafer Takı’nın birebir kopyası ve Paris caddelerinin benzerleri Bükreş’te de karşınıza çıkıyor.

Romanya'nın kuzeybatı bölümünü kaplayan tüm bölge ise Avrupalılar tarafından Transilvanya olarak biliniyor. Cadılara ait birçok ürkünç hikaye ile anılan bu bölgenin asıl adı Erdel. Çok fazla efsanevi vampir hikayesine konu olmuş Transilvanya bölgesinin kalbinde Braşov kenti bulunuyor. Bükreş'ten 2,5 saatlik bir araba yolculuğu ile Braşov'a ulaşabilmek mümkün. Karpatlarla çevrili, Tampa Dağı'nın ayaklarındaki bu şehri bisiklet kiralayarak bile gezebiliyorsunuz.

Vampir hikayesi demişken; ismini Orta Çağ ve Almanlardan alan Braşov'da, romanlara ve filmlere konu olan Drakula'nın yaşadığı rivayet edilen kale, yani Bran Kalesi yer alıyor. Avrupa'nın Drakula olarak efsaneleştirdiği Kazıklı Voyvodo'nun şatosunun bulunduğu şehir ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Braşov’da Bir Kale: Drakula’nın Şatosu

Kale, Braşov'a 30 km. uzaklıkta bulunuyor. Kaleye adım attığınızda kendinizi eski çağlarda ya da bir film setinde hissediyorsunuz. Kasvetli bir gotik abidesi olan bu kalenin 1212 yılında Titan Şövalyeleri tarafından tahtadan yapıldığı biliniyor. 1242 yılında Moğollar'ın saldırısıyla kale yıkılınca Braşov Saksonları tarafından taştan Bran Kalesi inşaa ediliyor. İlk dönemlerde kale daha çok dağlar arasında bulunan Bran Geçidi'nde gümrük görevi görüyor. Günümüzde ise turistlere açık bir müze olarak hizmet veren Bran Kalesi içinde çeşitli mobilya ve sanat eserleri sergileniyor.

İrlandalı romancı Bram Stoker'ın yazdığı Transilvanyalı karakter Drakula, hikayede içinden nehirlerin aktığı bir vadinin tepesinde bulunan bir kalede yaşıyor. Bran kalesi Transilvanya bölgesinde bu tanıma uyan tek kale olduğu için bunca zaman Drakula Kalesi olarak anılıyor. Stoker'in gündüzleri mezarında uyuyup geceleri ortaya çıkan bir vampir olarak resmettiği Drakula karakteri ise Kazıklı Voyvodo olarak da bilinen Eflak Beyliği'nin Prensi Voyvodo III. Vlad Tepeş'ten esinlenerek yaratılıyor. Tam bir Orta Çağ terminatörü olan, sadistliği ile meşhur Kont Vlad, rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırıp idam ettiği ve özellikle ‘kazığa geçirdiği' için “kazıklı” anlamına gelen Tepeş lakabıyla anılıyor.

Drakula filmi ise 1931 yılında Universal Pictures yapımıyla gündemimize giriyor. Hollywood'un defalarca bu konuyu işlemesiyle de Drakula denince gözümüzün önüne karanlık bir gece, dolunay, ayın önünden geçen bulutlar, uluyan kurt sesleri, bir şato ve o şatoda yaşan cani katil portresi geliyor. Tüyleri dikan diken eden bu hikayenin kahramanı Drakula aslında tamamen bir hayal ürünü. Rivayete göre gerçekte III.Vlad, Bran Şatosu'nda yaşamamış, yalnızca çok kısa bir süre konaklamış. III.Vlad Tepeş'in gerçekten içinde yaşadığı şato, Karpatlarda bulunan Poenari Şatosu olarak biliniyor. Küçük pencereleri, daracık geçitleri, taş duvarlı odaları, dar koridorları, gıcırdayan tahta merdivenleri ve bahçesindeki göletler ile bu Orta Çağ kalesini gezmek zamanda yolculuk yapıyormuşsunuz hissi yaratıyor.

Romanya’da Gezilecek Yerler

Şehirli Romenler kışları kayak yazları da trekking yapmak için genelde hep dağa çıkıyorlar. Romanya'nın doğa yürüyüşü ve kayak sporu cenneti olarak bilinen Poiana Brasov bölgesinde kışın kayak, yazın da muhteşem manzarasında doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Kış turizmi sayesinde birçok turistin tercih ettiği, Karpatların bir uzantısı olan Tampa Dağı'na teleferikle çıkabilir, eşsiz manzarasının keyfini çıkararak aşağıya yürüyerek inebilirsiniz.

Dar sokaklarıyla ünlü Braşov'da 1,20 metre genişliğindeki Avrupa'nın en dar geçiti olan Strada Sforii'yi yani Türkçe çevirisiyle İp Sokağı'nı görebilirsiniz. Osmanlı etkisini çokça görebileceğiniz Rumen mutfağında, çorbadan turşuya birçok tanıdık lezzetle karşılaşabilir, Covrig isimli Rumen simidinin tadına bakabilirsiniz.

Transilvanya Festivalleri

Tiyatrodan müziğe birbirinden ünlü çeşitli festivale ev sahipliği yapan Transilvanya bölgesini ziyaretinizde genellikle yaz aylarında gerçekleşen birçok festivalle karşılaşabilirsiniz.

Untold Festival: Ağustos ayında Transilvanya'nın merkez şehri Cluj'da gerçekleşen Romanya'nın en büyük müzik festivali.

Uluslararası Film Festivali: Haziran ayında Cluj'da gerçekleşen Romanya'nın en büyük film festivali.

Sighişoara Festivali: Temmuz ayında Sighişoara bölgesinde gerçekleşen festivalde Orta Çağ'a ait yöresel kıyafetler ve danslar sergileniyor.

Sibiu Uluslararası Tiyatro Festivali: Haziran ayında Sibiu'da gerçekleşen festivalde uluslararsı ün kazanmış tiyatro oyunları sergileniyor.

Dört mevsim turist çeken ülke Romanya'yı ziyaret etmek için en uygun zaman Nisan ile Ağustos ayları arasındaki dönem. Kayak seviyorsanız Aralık ve Mart arasında Karpatlardaki kayak sezonu dönemini tercih edebilirsiniz. Eylül ve Ekim aylarında şarap tadımı da yapabileceğiniz ülkeye İstanbul – Bükreş arası gerçekleşen düzenli uçuşlar sayesinde ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti